“È notizia di questi giorni che Amazon prima di scegliere Bitonto, dove ha realizzato il secondo più grande investimento del Sud Italia e sta cercando cento giovani da assumere, aveva valutato anche la possibilità di insediarsi nell’area ASI di Foggia.

Mi chiedo, la Regione, oltre a nominare i Commissari dell’Asi quali azioni vuole mettere in campo per rilanciare lo sviluppo e l’occupazione in Capitanata?? Intanto i nostri giovani vanno via!!”

Il presidente della Provincia Gatta su Facebook.