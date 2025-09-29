Amanda Lecciso insieme ad Helena Prestes e Javier Martinez: la reazione choc di Lorenzo Spolverato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amanda Lecciso è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sorella di Loredana è tornata a far parlare di sé in questi giorni quando ha deciso di raggiungere la Toscana e più precisamente l’agriturismo di Luca Calvani in provincia di Lucca. In questo frangente, l’ex fidanzata di Iago Garcia oltre a riabbracciare l’attore ha avuto modo di rivedere Helena Prestes e Javier Martinez, con i quali ha condiviso per tanti mesi l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. In alcuni foto e video condivisi sui social si vede Amanda Lecciso a tavola insieme agli Helevier e Luca Calvani. Neanche dirlo, la piccola reunion ha suscitato la reazione sia del popolo social che di un altro ex gieffino. Difatti, Lorenzo Spolverato si è reso protagonista di un gesto sorprendente che sta facendo molto parlare di sé.

Lorenzo Spolverato smette di seguire Amanda Lecciso su Instagram dopo la reunion con Helena Prestes e Javier Martinez

Lorenzo Spolverato ha deciso di togliere il segui ad Amanda Lecciso su Instagram in seguito alla reunion con Helena Prestes, Javier Martinez e Luca Calvani in Toscana. Il modello milanese ha dimostrato di non essere rimasto in buon rapporti con gli altri ex gieffini dopo la fine del Grande Fratello avvenuta già da diversi mesi. Malumore che forse arriva anche dopo le dichiarazioni della sua ex fidanzata Shaila Gatta. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, l’ex velina di Striscia La Notizia ha dichiarato le seguenti parole: “Non lo rifarei. Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara”.