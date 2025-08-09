Amanda Lecciso e Iago Garcia non stanno più insieme: la risposta che gela i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono stati i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. La sorella di Loredana si era messa in mostra per le sue analisi lucide mentre l’attore spagnolo per i suoi fortissimi scontri con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Una volta usciti dalla porta rossa, i due si erano avvicinati moltissimo, trascorrendo molte serate insieme. Amanda Lecciso aveva poi confermato la conoscenza con Iago Garcia nel corso di alcune ospitate a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Ai microfoni della trasmissione, la sorella di Loredana aveva dichiarato in questo modo: “Io e Iago Garcia ci stiamo conoscendo“. Una storia d’amore che ora sembra essere naufragata.

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono rimasti amici dopo la breve conoscenza

I due ex concorrenti del Grande Fratello sembrano essersi detti addio. Nel corso degli ultimi giorni, Amanda Lecciso e Iago Garcia sono finiti al centro di un’indiscrezione, che riferiva che i due non stavano più insieme in seguito ad una lite. Di qui, è arrivata la reazione da parte dell’ex coppia. Amanda Lecciso ha postato uno screenshot di una videochiamata con l’attore spagnolo nelle sue storie di Instagram con la seguente risposta ai rumors: “Più amici che mai.” I due sembrano aver deciso di rimanere amici in seguito alla loro breve conoscenza avuta al termine del Grande Fratello.