Amanda Lecciso annuncia la rottura con Iago Garcia: “Ecco perchè ci siamo lasciati”

Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno preso parte all’ultima edizione del Grande fratello, dove entrambi si sono contraddistinti per i loro caratteri e analisi sempre molto lucide. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, la sorella di Loredana e l’attore spagnolo hanno iniziato una frequentazione. I due sono stati spesso ospiti a La volta buona di Caterina Balivo dove hanno aggiornato i telespettatori sul come procedesse la loro storia. Dopo settimane di mancati avvistamenti sui social della coppia, ecco che Amanda Lecciso ha decisione di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata su Dipiù. L’ex concorrente del Grande fratello ha annunciato la fine della storia con Iago Garcia. La sorella di Loredana ha dichiarato le seguenti parole: “Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui vive in Spagna“.

Amanda Lecciso parla della fine della storia con Iago Garcia

Intervistata dalle pagine di Dipiù, Amanda Lecciso ha parlato della fine della sua storia d’amore con Iago Garcia, che aveva conosciuto durante l’ultima edizione del Grande fratello vinta da Jessica Morlacchi. La sorella di Loredana ha svelato che rapporti è rimasta con l’attore spagnolo, dichiarando in questo modo: “Non c’è rancore. Tra me e Iago è rimasta l’amicizia“ per poi raccontare un retroscena in merito alla loro passata relazione: “All’inizio è venuto soprattutto lui da me. I miei figli lo hanno conosciuto. Ma era come se lo conoscessero già, hanno seguito molto il reality. Lo hanno abbracciato come se fosse uno di famiglia.” La donna ha concluso ammettendo che nella casa del Grande fratello si stavano antipatici, tanto da essersi nominati in più di una occasione.