Amanda Knox oggi: dove vive, chi è il marito e il suo rapporto con Raffaele Sollecito

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono passati diciotto anni da quella notte di novembre che sconvolse Perugia e il mondo intero. Diciotto anni dalla morte di Meredith Kercher, un caso che ha segnato per sempre la vita di Amanda Knox, allora ventenne studentessa americana arrivata in Italia per studiare. Oggi Amanda ha trentasette anni, una famiglia, una carriera e una vita lontana dai riflettori italiani, ma il suo nome continua a evocare uno dei processi più discussi della storia recente.

Dopo anni di accuse, ribaltamenti e assoluzioni, la giovane di Seattle ha costruito un percorso personale e professionale che ruota ancora attorno a quella vicenda, trasformandola in un racconto pubblico e in una missione personale.

Dove vive Amanda Knox oggi? Che lavoro fa? E com’è rimasto il suo rapporto con Raffaele Sollecito, il ragazzo con cui condivise quei giorni drammatici a Perugia? Scopriamolo insieme.

Amanda Knox oggi: vita, famiglia e lavoro negli Stati Uniti

Dopo la definitiva assoluzione per l’omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox è tornata a Seattle, la sua città natale. Qui ha ripreso gli studi e conseguito una laurea in writing, dedicandosi alla scrittura e al giornalismo. Negli anni ha pubblicato due libri autobiografici: Waiting to Be Heard (2013), in cui racconta la sua esperienza in carcere e il lungo processo, e Free: My Search for Meaning (2024), un’opera più introspettiva che esplora la ricerca di senso dopo la libertà ritrovata.

La Knox vive oggi sull’isola di Vashon, nello Stato di Washington, insieme al marito Christopher Robinson, scrittore e poeta con cui si è sposata nel 2019. La coppia ha una figlia, Eureka Muse, e un secondo bambino in arrivo. Insieme, Amanda e Christopher conducono il podcast Labyrinths, dove affrontano temi legati alla giustizia, alla verità e alle esperienze di chi ha vissuto errori giudiziari. Oltre al podcast, Amanda lavora come autrice e produttrice, collaborando con progetti televisivi e documentari. È anche attiva nel mondo dell’attivismo, sostenendo associazioni come The Innocence Project, che si occupano di difendere persone condannate ingiustamente.

La sua vita oggi è apparentemente tranquilla, ma non priva di controversie. Ogni suo progetto, dai libri alle serie tv, riaccende inevitabilmente il dibattito su quella vicenda che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Tra libri, podcast e serie tv: Amanda Knox torna a raccontarsi

Amanda Knox ha scelto di trasformare la sua storia in un racconto continuo. Dopo il successo del primo memoir, ha prodotto documentari e partecipato a trasmissioni televisive, diventando una voce riconosciuta nel panorama del true crime. Il suo ultimo progetto è la serie americana Blue Moon, girata proprio a Perugia, dove tutto ebbe inizio. La fiction, composta da otto episodi, ripercorre la sua versione dei fatti e ha suscitato polemiche nella città umbra, con proteste e striscioni in memoria di Meredith Kercher. Nel cast, l’attrice Grace Van Patten interpreta Amanda, mentre Giuseppe De Domenico veste i panni di Raffaele Sollecito.

La stessa Knox ha accompagnato la troupe durante le riprese, tornando nei luoghi che segnarono la sua giovinezza. Un gesto che lei ha definito “un modo per chiudere un cerchio”, ma che molti hanno percepito come una provocazione. Nonostante le critiche, Amanda continua a difendere la sua scelta di raccontare la verità dal proprio punto di vista, sostenendo che solo attraverso la narrazione si possa superare un trauma così profondo.

Il rapporto con Raffaele Sollecito: un legame che resiste al tempo

Il legame tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito non si è spezzato del tutto. I due, che si conobbero a Perugia pochi giorni prima del delitto, hanno condiviso anni di processi e sofferenze. Negli anni successivi all’assoluzione, Amanda ha raccontato di essere rimasta in contatto con Raffaele, e nel 2022 i due si sono rivisti in Italia, a Gubbio, insieme al marito di lei. Una gita simbolica, la stessa che avevano programmato sedici anni prima, prima che la tragedia di Meredith cambiasse per sempre le loro vite.

Oggi i rapporti tra loro sono cordiali e improntati al rispetto reciproco. Entrambi hanno scelto di trasformare la loro esperienza in un impegno civile: Sollecito lavora come informatico e si batte per la riforma della giustizia, mentre Amanda porta avanti la sua attività di divulgazione e sensibilizzazione negli Stati Uniti. Due percorsi diversi, ma legati da un passato comune che continua a unirli, almeno sul piano umano.

Amanda Knox, da figura controversa a voce pubblica, resta un personaggio che divide. Per alcuni è una donna che ha saputo rinascere dopo un incubo giudiziario, per altri una protagonista che non riesce a lasciare il passato alle spalle. Ma una cosa è certa: la sua storia continua a far parlare di sé, e la sua vita di oggi è la prova che, anche dopo la tempesta, si può ricominciare.