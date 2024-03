Amadeus via dalla Rai? Le ultime indiscrezioni sul futuro del conduttore

Recenti speculazioni hanno alimentato il dibattito sul possibile passaggio di Amadeus da Rai a Mediaset. Tuttavia, fonti interne a Mediaset smentiscono l’esistenza di trattative in corso e la volontà di sottrarre il festival alla concorrenza. Anche se fosse il caso, è improbabile che Amadeus si lascerebbe tentare da un tale scenario.

Retrospettivamente, nel 2006, Amadeus ha lasciato la Rai nel culmine della sua carriera per sperimentare l’avventura a Mediaset, ma il risultato è stato un declino vorticoso che lo ha visto barcamenarsi tra programmi meno rilevanti. Solo nel 2014 è riuscito a riconquistare una posizione di prestigio con la conduzione di “Reazione a Catena”. Oggi, sebbene la sua carriera sia più strutturata, Amadeus gode già di programmi di successo come “Affari Tuoi” e “Soliti Ignoti”, e ha espresso il desiderio di rimanere fedele alla Rai fino alla pensione.

Amadeus: Rai o Mediaset?

Anche sul fronte Warner Bros. Discovery, si è parlato di un possibile interesse nel portare programmi come “I Soliti Ignoti” e “Affari Tuoi” sul Nove, a seguito di presunti dissidi con la Rai. Tuttavia, la Rai sembra intenzionata a trattenere Amadeus e a rispondere con un’offerta adeguata, riconoscendo il suo valore come presentatore neutrale e di successo, capace di garantire ascolti. In un panorama televisivo in continua evoluzione, la figura di Amadeus rappresenta un importante asset per la televisione pubblica italiana.