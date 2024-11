Amabile saluta Manfredonia tra le polemiche: “Ho sempre onorato questa maglia”

È arrivato l’ora dei saluti dopo un anno e mezzo fatto di gioie e delusioni lascio questa magnifica piazza, voglio ringraziare i miei compagni di squadra anzi fratelli e questa grandissima tifoseria.. metto queste foto non a caso ma perché per me hanno un ricordo particolare e racchiudono un anno e mezzo di sacrifici e massimo impegno dove ho sempre ONORATO QUESTA MAGLIA, ma forse qualcuno ha la memoria corta nel calcio tutti hanno diritto di parola ma pochi sanno come vanno le cose il resto sono chiacchiere per voi posso essere forte o scarso non m’interessa ma l’importante è sappiate che sono stato UOMO fino all’ ultimo invece qualcun altro no. Vi auguro i migliori successi perché la PIAZZA di Manfredonia merita tanto un abbraccio e a presto Manu.

Lo ha scritto Emanuele Amabile su Facebook