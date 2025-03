[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Altre due classi dell’istituto comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia al Consiglio Regionale a Bari

“UN CONSIGLIO da CITTADINO”

28 febbraio 2025

Gli studenti e le studentesse delle classi 5^ B- C della Scuola Primaria dell’ I. C.

“Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, di Manfredonia, con le insegnanti: Tina Iaccarino, Pasquina Mangano, Piemontese Stefania, Rignanese Nicoletta sono stati protagonisti al progetto ” Un Consiglio da Cittadino”, promosso dalla Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presso il Consiglio Regionale a Bari.



Gli alunni e le alunne hanno ascoltato con interesse e hanno interagito alle attività laboratoriali proposte dal Maestro Carmelo Bacco, riflettendo su parole come: democrazia, cittadinanza, partecipazione…, leggendo e commentando alcuni articoli della nostra Costituzione.



Nel pomeriggio il percorso si è arricchito con la visita alla meravigliosa Basilica di San Nicola e una passeggiata tra i vicoli del centro storico della città di Bari.

”Nello specifico, con il progetto “un Consiglio da Cittadino”, vogliamo far conoscere ai più giovani i principi della Costituzione italiana, per sensibilizzarli al valore della legalità e far comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile, anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030” dicono le insegnanti.