Allo Zoosafari di Fasano nasce un cucciolo di gorilla: è il primo esemplare in Italia dopo 50 anni

Evento straordinario a Fasano, in provincia di Brindisi, nello zoo più famoso della Puglia: mamma Tamani e papà Nasibu hanno dato alla luce un cucciolo di gorilla, il primo in Italia dopo quasi 50 anni.

La nascita, così come afferma la stessa pagina Facebook della struttura, segna una tappa importante non solo per il parco faunistico fasanese, ma anche per l’impegno nella tutela, nella protezione e nella riproduzione di una delle specie più a rischio di estinzione.

Solo un anno fa, infatti, ci fu la nascita di due cuccioli negli zoo di Londra e Praga, e ora anche l’Italia si prepara finalmente a preservare e proteggere una delle specie da sempre a rischio.