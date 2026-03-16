Allerta meteo martedì 17 marzo 2026, scuole chiuse in diversi comuni: elenco in aggiornamento
Prosegue l’ondata di maltempo sul Sud Italia. Per la giornata di martedì 17 marzo 2026 la Protezione Civile mantiene l’allerta meteo in diverse regioni con livello arancione e giallo a causa di piogge intense, temporali e rischio idrogeologico. Le condizioni atmosferiche restano instabili soprattutto nelle regioni meridionali, dove sono attese precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.
La situazione più critica riguarda la Calabria, dove è stata confermata allerta arancione su gran parte del territorio, in particolare nelle aree ioniche e nel sud della regione. Sul resto della Calabria è invece prevista allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico.
L’avviso indica una criticità moderata, con possibili disagi alla circolazione, allagamenti localizzati, frane e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, soprattutto nelle zone già colpite dal maltempo nei giorni precedenti. In alcune aree della regione si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento, attività elettrica e locali grandinate.
Le regioni con allerta meteo il 17 marzo
Secondo il quadro meteorologico aggiornato, per martedì 17 marzo la situazione è la seguente:
Allerta arancione
- Calabria
Allerta gialla
- Basilicata
- Puglia
Il livello giallo segnala una criticità ordinaria ma richiede comunque attenzione per temporali, rovesci intensi e possibili criticità idrogeologiche.
Scuole chiuse in Calabria: l’elenco dei comuni
A causa del maltempo e dell’allerta arancione, diversi sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 17 marzo. Le ordinanze sono state adottate come misura precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti e limitare gli spostamenti durante le ore più critiche della perturbazione.
Tra i comuni che hanno già disposto lo stop alle lezioni figurano:
- Acri
- Caraffa di Catanzaro
- Catanzaro
- Crosia
- Girifalco
- Longobucco
- Melissa
- Palermiti
- Sersale
L’elenco è in costante aggiornamento e potrebbe ampliarsi nelle prossime ore, in particolare nelle province di Catanzaro e Crotone, dove l’allerta meteo è più elevata.
Previsioni meteo e possibili criticità
Secondo le previsioni, la perturbazione continuerà a interessare il Sud con piogge diffuse e temporali, mentre le regioni del Centro e del Nord dovrebbero registrare condizioni più stabili o solo nuvolose.
Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle zone già colpite da piogge intense, dove il terreno saturo d’acqua aumenta il rischio di frane e smottamenti. Particolare attenzione è richiesta anche nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette ad allagamenti.
La Protezione Civile raccomanda inoltre di seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteo regionali e le indicazioni delle amministrazioni locali. L’evoluzione della perturbazione potrebbe infatti portare a nuovi aggiornamenti sulle allerte nelle prossime ore.