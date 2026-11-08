Allegro ma non troppo, anticipazioni e ospiti dell'8 novembre: Luca Barbareschi debutta con Claudio Velardi

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Tutto pronto per il debutto di Allegro ma non troppo, il nuovo late show di Rai 3 condotto da Luca Barbareschi. Il programma andrà in onda domenica 8 novembre in seconda serata e proporrà un mix di attualità, spettacolo, ironia e confronto, con l’obiettivo di affrontare i grandi temi del presente da prospettive diverse e spesso controcorrente.

Prodotto da Rai Cultura, il format si svilupperà attorno a un tema centrale che verrà approfondito attraverso interviste, opinioni e momenti di intrattenimento. Ad arricchire ogni puntata ci sarà anche una band dal vivo, elemento che richiamerà l’atmosfera dei grandi varietà televisivi. Chi sarà il primo ospite del programma? Quali protagonisti prenderanno parte al debutto? E come funzionerà il nuovo late show di Luca Barbareschi?

Claudio Velardi inaugura il nuovo programma di Rai 3

La prima puntata di Allegro ma non troppo avrà come ospite principale Claudio Velardi, protagonista dell’intervista centrale della serata.

Barbareschi lo accompagnerà in una conversazione costruita attorno al tema scelto per l’esordio del programma. L’idea del format è quella di sviluppare un confronto libero e imprevedibile, capace di mescolare analisi, provocazione e ironia senza seguire gli schemi classici dei talk show televisivi.

L’intervista sarà quindi il punto di partenza per una discussione più ampia, destinata ad arricchirsi strada facendo grazie ai contributi degli altri ospiti in studio.

Da Fausto Bertinotti a Christian Rocca: gli ospiti del debutto

Ad affiancare Claudio Velardi arriveranno alcune personalità molto note del panorama culturale e giornalistico italiano.

Per la puntata inaugurale sono annunciati Fausto Bertinotti, Christian Rocca ed Eric Bogosian, chiamati a intervenire sul tema della serata attraverso punti di vista differenti e spesso lontani tra loro.

Nel corso della stagione il programma ospiterà inoltre figure come Giada Biaggi, Francesco Bonami, Francesco Borgonovo, Andrea Carandini, Giancarlo Dotto, Vera Gheno e Michele Masneri, protagonisti di confronti destinati ad alimentare il dibattito in studio.

Come funziona Allegro ma non troppo

Il nuovo programma di Luca Barbareschi punta a ritagliarsi uno spazio originale all’interno della seconda serata televisiva.

Ogni appuntamento sarà costruito attorno a un argomento di attualità affrontato non dal punto di vista della cronaca quotidiana, ma attraverso riflessioni, provocazioni e interpretazioni spesso alternative rispetto al dibattito tradizionale.

Gli ospiti non avranno il semplice ruolo di commentatori, ma contribuiranno a orientare e trasformare la conversazione con interventi capaci di cambiare prospettiva e aprire nuovi spunti di riflessione.

A completare l’atmosfera del programma ci sarà una nuova band dal vivo, che accompagnerà i diversi momenti della trasmissione, contribuendo a creare un equilibrio tra spettacolo, musica e approfondimento.