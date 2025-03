[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alla BTM di Bari per un territorio turisticamente organizzato

Oggi, anche Manfredonia era presente con diversi sindaci della Puglia, alla BTM di Bari con l’ Assessore Regionale al Turismo Gianfranco Lopane per parlare del DMO (Destination Management Organization) per potenziare lo sviluppo turistico locale.

Abbiamo strumenti, occasioni per rilanciare e cambiare la narrazione del nostro territorio.

Come Amministrazione abbiamo raccolto l’ invito della Regione Puglia a confrontarci con i diversi attori sulla DMO che avvia un processo e rappresenta un modello organizzativo innovativo, volto a coordinare tutti gli attori del turismo – dalle istituzioni agli operatori privati – per costruire un’offerta integrata, capace di gestire in maniera sinergica le destinazioni pugliesi.

Crediamo fortemente nella necessità di valorizzare, qualificare la nostra offerta turistica , incentivando una programmazione che non sia solo comunale, ma anche territoriale.