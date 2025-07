Alfonso Signorini e quel retroscena su Helena Prestes: “Voleva rinunciare al Grande Fratello e invece…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si trova attualmente a Napoli insieme al fidanzato per alcuni impegni lavorativi. La modella brasiliana ha ottenuto un grande riscontro in seguito alla sua esperienza all’interno del Grande Fratello, dove ha fatto impazzire il pubblico sia per i suoi scontri sia per la storia con Javier Martinez. Non tutti però sanno che la 34enne avrebbe potuto non partecipare all’ultima edizione del reality show. A rivelare il retroscena è stato Alfonso Signorini che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore ha parlato dell’esperienza di Helena Prestes, dichiarando in questo modo: “Al provino era triste e una settimana prima di iniziare il programma voleva rinunciare. Non aveva elaborato il lutto dell’abbandono… E invece guarda come è andata a finire“.

Alfonso Signorini è un grande sostenitore di Helena Prestes

Alfonso Signorini ha raccontato qualche retroscena in merito all’ultima edizione del Grande Fratello, vinta dalla cantante Jessica Morlacchi. Il conduttore ha rivelato alle pagine del noto settimanale: “Da questa edizione del Grande Fratello mi sono portato a casa la bellezza dell’amore che può arrivare quando meno te lo aspetti, trasformandoti la vita. Come è accaduto a Helena Prestes“. Il volto televisivo ha dimostrato di essere un grande sostenitore della modella brasiliana sia fuori che dentro la casa. Nel frattempo, l’uomo è stato confermato alla guida della versione nip del reality show. Secondo quanto trapelato dal portale Davide Maggio, Alfonso Signorini tornerà in televisione a partire dal gennaio 2025 subito dopo l’edizione nip del programma condotta da Simona Ventura.