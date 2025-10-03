Alfonso Signorini, che smacco agli ex gieffini! “Javier Martinez e Helena Prestes i più veri”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes continuano ad essere al centro dell’attenzione a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello. La coppia è stata la grande protagonista della festa di Chi, avvenuta nei giorni scorsi a Milano. In questo frangente, i due hanno avuto modo di ritrovare Alfonso Signorini, il direttore del settimanale nonché il conduttore della scorsa edizione del Grande Fratello, teatro della loro storia d’amore. Proprio l’uomo ha condiviso una post di una pagina nel suo profilo Instagram che è sembrato come uno smacco nei confronti degli ex gieffini. Nella didascalia condivisa da Alfonso Signorini si leggono le seguenti parole: “E anche questa volta abbiamo capito chi erano i più veri, protagonisti del Gf precedente Javier Martinez ed Helena Prestes. I più veri, sinceri e innamorati ed anche Alfonso Signorini se n’è accorto.”

Alfonso Signorini è un sostenitore di Helena Prestes e Javier Martinez

Il conduttore ha dimostrato di essere un grande sostenitore degli Helevier. In una passata intervista, Alfonso Signorini aveva detto su Helena Prestes e Javier Martinez: “Da questa edizione del Grande Fratello mi sono portato a casa la bellezza dell’amore che può arrivare quando meno te lo aspetti, trasformandoti la vita. Come è accaduto alla modella“. Proprio gli Helevier torneranno ad essere protagonisti nella giornata di domenica 5 ottobre. La coppia sarà ospite della nuova puntata di Verissimo, dove aggiorneranno Silvia Toffanin in merito agli ultimi sviluppi della loro storia d’amore. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato la reazione da parte dei fans, che non vedono l’ora di rivederli in tv dopo averli seguiti con tanta passione al Gf.