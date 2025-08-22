Alfonso D’Apice rompe il silenzio sugli Helevier

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso D’Apice ha rotto gli indugi e ha deciso di parlare e lo ha fatto a muso duro. Dopo settimane di chiacchiere sugli Helevier (Helena Prestes e Javier Martinez), l’ex volto di Temptation Island e protagonista del Grande Fratello ha deciso di intervenire, gettando benzina sul fuoco dei rumor. Tra confidenze sulla sua vita sentimentale, dichiarazioni di supporto agli Helevier e una stoccata più o meno velata al reality condotto da Alfonso Signorini, l’ex volto di Temptation Island ha offerto un cocktail esplosivo di verità e provocazioni. Andiamo a vedere le scoppiettanti dichiarazioni da parte di Alfonso D’Apice!

Gli Helevier sotto i riflettori: le dichiarazioni di Alfonso D’Apice

Nel corso di una recente intervista a “Mio”, D’Apice ha rotto il silenzio sulla celebre coppia nata al GF: Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo mesi di gossip, il napoletano ha detto la sua con fermezza: “Lui è un mio amico, spero che li lascino vivere in pace”. Un messaggio chiaro: nonostante i riflettori restino puntati su Helena e Javier, Alfonso chiede rispetto e tranquillità per la loro storia, lontano dalle polemiche. Proseguendo nell’intervista, l’ex gieffino ha condiviso un aggiornamento sulla sua relazione con Chiara Cainelli, nata anch’essa sotto l’occhio delle telecamere. “Sta andando benissimo, siamo felici. Praticamente conviviamo già. Da quando siamo usciti dalla Casa, a parte qualche giorno, siamo sempre stati insieme” ha confessato, dipingendo un quadro di serenità e complicità reali. Non sono mancate le virate pungenti. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Alfonso ha criticato indirettamente il Grande Fratello: “Spero che non si ripetano certe dinamiche viste in passato. Invece di valorizzare le qualità dei concorrenti, spesso si tendeva a metterli in discussione evidenziando il lato peggiore”. Una presa di posizione netta che punta a stimolare una riflessione sul format del reality, piuttosto che sugli schieramenti tra concorrenti. Guardando un po’ più indietro, nel mese di aprile, D’Apice aveva lanciato una frecciatina velata sui social, sottolineando come alcune coppie emergenti – tra cui proprio Helena e Javier – potessero apparire costruite o interessate: “Io e Chiara stiamo benissimo, non abbiamo bisogno di fare storie, TikTok. Credo che chi faccia il contrario… forse tra di loro non va bene.” Una frase che aveva scatenato reazioni contrastanti tra i fan. Tornando per un attimo al Grande Fratello, il 2025 segna un importante cambiamento nel reality: Simona Ventura prenderà il timone del programma nella prossima edizione e questo ha suscitato ulteriori dichiarazioni da parte di Alfonso. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, D’Apice ha spiegato che si tratta di un “cambiamento necessario” e inoltre: “Si vedeva verso che direzione andava la barca, spero che non si ripetano certe dinamiche viste in passato. Invece di valorizzare le qualità dei concorrenti, spesso si tendeva a metterli in discussione evidenziando il lato peggiore”. C’è dunque la volontà di riportare al centro le qualità e le sfumature dei concorrenti, piuttosto che alimentare tensioni e drammi. Un auspicio che si fa pungente presa di coscienza sul passato del GF.