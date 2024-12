Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti: c’è stato il chiarimento?

Dopo un intenso scambio con Javier, Mariavittoria Minghetti ha preso una decisione importante: affrontare Alfonso D’Apice per un confronto diretto. La ragazza, dispiaciuta per quanto avvenuto, e convinta che la situazione stia divenendo davvero difficile lì nella Casa del Grande Fratello, ha esclamato: “Torniamo amici tutti quanti e godiamocela così”. D’Apice ha tuttavia spiegato di aver visto Mariavittoria semplicemente come un’amica e di non aver stretto confidenza più di tanto con lei per non fare del male a Tommaso: “Per me, tu sei impegnata in questo momento”. Ma la ragazza ha ribattuto: “Per me, tu non sei libero”. Secondo Mariavittoria, Alfonso non ha mai davvero superato il legame con Federica. I continui tira e molla tra loro l’hanno convinta a non spingersi oltre, mantenendo le distanze emotive spiegando: “Voglio iniziare le cose con una persona che sento libera”. Mariavittoria ha ammesso, tuttavia, che in un contesto diverso – senza la presenza ingombrante della loro coinquilina e senza la complicata situazione con Tommaso – avrebbe probabilmente abbassato le difese, lasciandosi andare maggiormente.

Alfonso D’Apice visibilmente insoddisfatto

Ad ogni modo, Alfonso D’Apice sembra non riuscire a nascondere la sua insoddisfazione. Essendosi avvicinato molto a Mariavittoria, ora non riesce ad accettare il fatto che la loro amicizia stia divenendo qualcos’altro, qualcosa di più complesso: “Tu sei la persona che cerco di più all’interno della Casa”. La ragazza ha però risposto: “Io non voglio che tu ti senta a disagio a stare con me”. Sicura che tra di loro si sià comunque creata una distanza evidente, ha aggiunto: “Si è già rovinato qualcosa”. Alfonso non ha negato le parole di Mariavittoria e, anzi, le ha confermate. Sebbene desideri passare del tempo con lei, sente che qualcosa tra loro si è incrinato irreparabilmente e questa consapevolezza lo ha rattristato profondamente. Mariavittoria, a questo punto, ha invitato Alfonso a godersi la loro amicizia, senza farsi influenzare da esterni, invitandolo a essere se stesso. Alfonso, mostrando un po’ di fastidio ha risposto: “Non posso”.