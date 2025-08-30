Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno rischiato di morire, polemica in rete: “Stanno spettacolarizzando”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sono una delle coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. La coppia si trova attualmente in America e in particolare a Las Vegas per visitare i siti caratteristici del posto. Proprio in questo frangente, i due ex gieffini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che poteva avere conseguenze drammatiche. A raccontare tutto è stato Alfonso D’Apice, che ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui lo si vede uscire dall’auto incidentata o mentre si fa medicare una ferita sulla gamba. In una di esse, il compagno di Chiara Cainelli dichiara le seguenti parole: “Sarà esplosa una ruota. Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba”.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli coinvolti in un incidente d’auto

La coppia nata al Grande Fratello è rimasta coinvolta in un incidente d’auto che poteva avere conseguenze drammatiche. A raccontare tutto è stato Alfonso D’Apice che ha condiviso alcune storie di quanto accaduto nel suo profilo Instagram, dov’è seguito da molte persone. Neanche a dirlo, il gesto ha scatenato la reazione del popolo social. Molti utenti hanno polemizzato contro il compagno di Chiara Cainelli, reo di aver pubblicato tutto sui social a pochi minuti dall’incidente. Un fan su X ha scritto: “Abbiamo superato la decenza umana. Ora si pubblica di tutto, anche gli incidenti stradali o altre cose ancora più intime. La prima cosa che viene in mente è riprendere e pubblicare, spettacolarizzare qualsiasi momento per avere due likes o due articoli di giornale.”