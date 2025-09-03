Alex Di Giorgio e Tommaso Zorzi, nuova coppia sotto i riflettori

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tommaso Zorzi ha voltato pagina in amore. Archiviata la breve storia con un designer legato a un celebre marchio di lusso, il conduttore di Cortesie per gli Ospiti è stato sorpreso nel weekend accanto a un affascinante sportivo. A svelare la notizia è il settimanale Chi, che ha dedicato la copertina a Zorzi e al nuotatore Alex Di Giorgio, parlando di una travolgente “passione estiva”. Nelle pagine del magazine compaiono diversi scatti che li ritraggono complici tra la spiaggia e il mare: carezze, sorrisi e momenti di intimità che culminano in un bacio immortalato dall’obiettivo.

Tommaso Zorzi: è davvero amore con Alex Di Giorgio?

Il settimanale Chi sembra non lasciare dubbi, suggerendo che Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio siano veramente una coppia, ricordando come i due si sarebbero dovuti incontrare nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, andato in onda durante la prima violenta ondata di pandemia Covid-19: “Anche questa estate sono sbocciati tanti nuovi amori. Fra le nuove coppie segnaliamo la più recente, quella formata da Tommaso Zorzi e dal nuotatore Alex Di Giorgio. Li abbiamo beccati a Pantelleria (Trapani). Già nel 2020, quando Zorzi era nella Casa del “GfVip” si era ipotizzato di far entrare lo sportivo nel gioco per farli conoscere. In seguito c’era stato un contatto social fra i due. Oggi queste immagini dimostrano che c’è voluto tempo, ma poi si sono conosciuti“. I fan più attenti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio: pochi giorni fa, infatti, Zorzi aveva già pubblicato sui social una foto insieme a quello che oggi appare come il suo nuovo compagno. Un indizio che, a posteriori, lascia pensare a un legame già in corso e non a un semplice incontro estivo. Ma chi sono i protagonisti di questo nuovo gossip? Tommaso Zorzi, 30 anni, è uno dei volti più noti della televisione italiana. Dopo il successo al Grande Fratello Vip, si è affermato come conduttore e opinionista in programmi di punta, fino ad approdare a Cortesie per gli Ospiti. La sua ironia e la forte presenza social lo hanno reso un personaggio amatissimo dal pubblico. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, ha trasformato la notorietà televisiva in una vera piattaforma multimediale: nel suo curriculum vi è anche la conduzione di Drag Race Italia. Col tempo Zorzi si è fatto un nome anche sui social, dove è seguitissimo; la sua presenza si è ulteriormente consolidata con libri e podcast, divenendo una vera icona del pop televisivo Made in Italy. Alex Di Giorgio, 34 anni, è invece un ex nuotatore professionista con alle spalle una lunga carriera sportiva. Protagonista nella staffetta 4×200 m agli Europei, è attualmente concentrato su una carriera da trainer in palestra, precisamente presso Barry’s Bootcamp a Milano. Ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali, conquistando medaglie e riconoscimenti. Nel tempo si è fatto conoscere anche al grande pubblico televisivo, partecipando a programmi come Ballando con le Stelle nella sua edizione 2022, venendo affiancato per le sue esibizioni dal maestro di ballo Moreno Porcu. Alex mantiene alta la sua visibilità, grazie anche alla sua identità pubblica e alla presenza social costante (oltre 220 mila follower su Instagram). L’amore tra Tommaso Zorz e Alex Di Giorgio è sbocciato con dolcezza e senza fretta, passo dopo passo. Che il nostro amato conduttore abbia trovato finalmente l’uomo della sua vita? Chi vivrà vedra!