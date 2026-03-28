Alessio Salata: chi è il compagno di Mercedesz Henger e papà della piccola Aurora

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La nascita della piccola Aurora ha acceso i riflettori su una figura fino a poco tempo fa lontana dal mondo dello spettacolo: Alessio Salata, il giovane compagno di Mercedesz Henger, diventato papà per la prima volta. La coppia, che ha condiviso sui social l’attesa e l’emozione dell’arrivo della bambina, ha attirato l’attenzione del pubblico, curioso di conoscere meglio l’uomo che ha conquistato il cuore della figlia di Eva Henger.

Il suo profilo, discreto e lontano dai riflettori, racconta una storia diversa da quella a cui siamo abituati nel mondo del gossip. Chi è davvero Alessio? Qual è il suo percorso professionale? E come vive oggi la sua nuova vita accanto a Mercedesz e alla loro bambina? Scopriamolo insieme.

Origini, età e percorso di vita: chi è davvero Alessio Salata

Alessio Salata nasce a Toirano, in provincia di Savona, il 21 febbraio 2002. È un ragazzo profondamente legato alla Liguria, al mare e alla tranquillità della sua terra, tanto da aver scelto di costruire lì la sua vita insieme a Mercedesz Henger. La coppia vive in una casa che hanno ristrutturato insieme, un progetto che Mercedesz ha raccontato con entusiasmo, sottolineando quanto fosse per lei una novità vivere così vicino al mare.

Prima di intraprendere la strada professionale attuale, Alessio aveva un sogno sportivo: il calcio. Per anni ha giocato a livello agonistico, inseguendo una carriera che sembrava potesse diventare la sua strada definitiva. Poi, per motivi personali, ha deciso di fermarsi e di cambiare direzione.

Oggi lavora come collaboratore immobiliare a Savona, un mestiere che lo tiene lontano dal mondo dello spettacolo e che gli permette di mantenere una quotidianità semplice e concreta. Il suo profilo Instagram, seguito da poche migliaia di persone, è privato: un dettaglio che conferma la sua volontà di proteggere la propria vita personale.

Il legame con Mercedesz nasce nel 2024 e cresce rapidamente. Nonostante la differenza d’età, i due decidono presto di convivere e di costruire un futuro insieme. La gravidanza, annunciata con grande gioia, diventa il simbolo di un amore giovane ma solido, che trova nella Liguria il suo punto di equilibrio.

La vita privata con Mercedesz Henger e la nascita della piccola Aurora

Il 25 febbraio 2026 è un giorno che Alessio e Mercedesz non dimenticheranno mai: nasce Aurora, la loro prima figlia. L’annuncio arriva sui social con una serie di scatti tenerissimi e parole che raccontano tutta l’emozione del momento. “È il giorno più bello della nostra vita… Aurora, sei il nostro tutto”, scrive Mercedesz, mentre Alessio commenta con un semplice ma potentissimo “Vi amo infinitamente”.

La piccola, già protagonista dei contenuti social della coppia durante la gravidanza, diventa immediatamente il centro della loro vita. Anche Eva Henger, diventata nonna, appare raggiante nelle foto condivise dalla figlia.

Durante i mesi dell’attesa, Alessio e Mercedesz hanno raccontato con ironia e leggerezza le difficoltà e le gioie della gravidanza, mostrando una complicità che ha conquistato i follower.

La loro storia, pur essendo sotto i riflettori per via della notorietà di Mercedesz, rimane sorprendentemente autentica: Alessio non cerca visibilità, non partecipa al mondo televisivo e preferisce mantenere un profilo basso, dedicandosi al lavoro e alla famiglia.

Carriera, progetti e un futuro costruito lontano dai riflettori

La scelta di Alessio Salata di abbandonare il calcio professionistico e di dedicarsi al settore immobiliare racconta molto del suo carattere. È un ragazzo che preferisce la stabilità alla ribalta, che sceglie un percorso concreto e che non teme di reinventarsi.

Il suo lavoro a Savona gli permette di mantenere un ritmo di vita equilibrato, lontano dalla pressione mediatica che spesso accompagna chi vive accanto a un personaggio pubblico.

La relazione con Mercedesz, iniziata in modo spontaneo, si è trasformata rapidamente in un progetto di vita condiviso. La casa ristrutturata insieme, la scelta di vivere vicino al mare e l’arrivo della piccola Aurora sono tasselli di una storia che parla di crescita, responsabilità e amore.

Nonostante la riservatezza, Alessio è diventato una presenza importante anche per i fan di Mercedesz, che lo hanno accolto con affetto e curiosità. La sua figura, così diversa dai profili abituali del gossip, aggiunge un elemento di autenticità alla narrazione della coppia.