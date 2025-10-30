Alessio Falsone diventerà padre, la compagna Chiara è incinta: l’annuncio dell’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel 2023 Alessio Falsone ha fatto parte del cast della 17esima edizione del Grande Fratello e non passò inosservato nella casa più spiata d’Italia.

Sin dall’inizio fu palese l’intesa con Anita Olivieri, tra loro infatti scattò la scintilla ma la loro storia d’amore non durò a lungo dopo il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffino lo scorso gennaio ha ritrovato l’amore con una ragazza che si chiama Chiara e nelle scorse ore ha annunciato una novità, tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta.

Chiara, la compagna di Alessio Falsone è in dolce attesa: cosa ha detto l’ex gieffino sui social

A chi gli ha chiesto se tra i progetti futuri c’era il matrimonio o un figlio ha risposto dicendo che per lui le nozze sono solo una grande festa e al momento non ha nessuna intenzione di sposarsi perché non può spendere così tanti soldi. Subito dopo ha però rivelato che c’è un’importante novità, Chiara è incinta.

Alessio Falsone ha fatto sapere che la compagna è quasi al quinto mese, aspettano un maschietto e sono molto felici. L’ex gieffino si augura di essere un padre meraviglioso, dopodiché ha aggiunto: “Non ti nascondo che delle ansie mi vengono, ho delle paure, credo che sia lecito e siamo pronti a cominciare questo viaggio“.