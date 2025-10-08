Alessandro Borghese dichiara di avere un figlio che non conosce

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandro Borghese ha raccontato una pagina privata della sua vita durante il Basement, il podcast di Gianluca Gazzoli. Il noto chef, 49 anni, ha rivelato di avere un figlio di 19 anni che non ha mai incontrato di persona. “Nella mia vita precedente, quella da giramondo ho avuto un altro figlio. Ho avuto un maschio, adesso ha 19 anni, che però non ho mai conosciuto”, ha confidato. Nonostante tutto, Borghese assicura di essere un “super papà responsabile”: mantiene un contatto a distanza e contribuisce alla crescita del ragazzo insieme a sua moglie.

Il figlio di Borghese vive all’estero

La ragione di questo vuoto è complessa: “dietro ci sono dinamiche particolari”, ha detto lo chef, senza entrare nei dettagli. Oggi il ragazzo vive all’estero, ma Borghese continua a seguirlo: “ho la fortuna di avere una donna molto intelligente e lungimirante accanto”. Il conduttore si è detto aperto a futura conoscenza, pur riconoscendo che è una vita diversa. “Non lo nascondo perché è una vita, è una cosa bella. Non escludo nulla. Comunque ho notizie, so sempre tutto di lui; è un artista, fa il musicista ed è bravo”.