Edoardo Vianello parla della sua attuale moglie, Elfrida

Edoardo Vianello, 87 anni, ha condiviso in un’intervista il suo amore per l’attuale moglie, Elfrida Ismolli, di 37 anni più giovane, sottolineando la serenità che questa relazione gli ha portato dopo tre matrimoni passati. Il cantante ha raccontato di aver conosciuto Elfrida poco dopo il suo secondo divorzio, e di aver subito sentito una forte attrazione per lei, che si prende cura di lui con affetto e attenzione. «Da più di vent’anni ho finalmente trovato una persona che si preoccupa di me seriamente, e questo mi ha allungato la vita» ha dichiarato.

Edoardo Vianello ed il suo passato con Wilma Goich

Vianello ha anche affrontato il suo passato sentimentale, parlando apertamente di tradimenti e di rapporti difficili, come quello con Wilma Goich, con cui ha avuto un matrimonio di gioventù, e con Vania Muccioli, definendo il suo secondo matrimonio molto impegnativo e deludente. Ha inoltre ricordato momenti divertenti, come quando sua moglie gli chiese cosa risponderebbe il Presidente della Repubblica se le chiedesse “Nel continente nero?”.

Nonostante la fama e l’età, Edoardo Vianello si mantiene in forma grazie a uno stile di vita sano e a un’alimentazione mediterranea. La sua sincerità e il suo amore per la vita e la famiglia emergono chiaramente in questa intervista, testimonianza di una serenità conquistata con l’esperienza.