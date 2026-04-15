Alessandra Mussolini si è sentita usata al GF, Renato la attacca: “Offendi tutti, sei una giocatrice”

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Alessandra Mussolini dopo aver discusso per settimane con Antonella Elia e Adriana Volpe ha deciso di avvicinarsi a loro al Grande Fratello Vip. La loro improvvisa amicizia non è certo passata inosservata, a molti è sembrato strano vederle andare così d’accordo, anche Ilary Blasi ha voluto parlare del loro rapporto in diretta.

Durante la puntata di ieri sera la Mussolini ha fatto sapere che alcuni concorrenti come Renato e Marco si divertivano quando loro se ne dicevano di tutti i colori. I gieffini le accusavano di mandare a casa un brutto messaggio però quando non ha commentato il gesto del cocco della Elia la invitavano a dire qualcosa. A parer suo volevano istigarla ad attaccare Antonella Elia per far scoppiare nuove discussioni tra loro.

Alessandra Mussolini si sfoga al Grande Fratello Vip: Renato Biancardi si scaglia contro di lei in diretta

Alla conduttrice Alessandra Mussolini ha detto di essersi sentita usata dagli altri del gruppo, ha poi ribadito che è lei a decidere quando dire qualcosa oppure no. A quel punto è intervenuto Renato Biancardi, durante la diretta l’ha duramente attaccata.

Queste le parole del gieffino: “Offendi tutti quanti dalla mattina alla sera, da oggi nessuno giocherà più con te, te lo assicuro. Sei una giocatrice”. Renato ha poi imitato il momento in cui la gieffina prende il latte per cercare di calmarsi. Gli animi tra loro hanno continuato a scaldarsi al Grande Fratello Vip, durante la serata infatti si sono attaccati ancora.