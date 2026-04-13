GF Vip, l’avvertimento di Alessandra Mussolini ad Antonella Elia: “Tutti i ragazzi mi spingevano contro di te”

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È tornato il sereno tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia al Grande Fratello Vip, un bacio tra loro durante un gioco ha sancito la pace.

Mentre erano da sole in cucina la Mussolini si è lasciata sfuggire alcune confidenze con la gieffina che riguardano i concorrenti maschi del reality. Alla showgirl ha raccontato che hanno provato a metterla di nuovo contro di lei. Cosa è successo? Dopo che Antonella Elia ha tirato le noci di cocco per romperle l’hanno accusata di essere stata aggressiva, alcuni di loro hanno hanno detto ad Alessandra Mussolini di dire qualcosa, la incitavano ad attaccarla.

Antonella Elia messa in guardia da Alessandra Mussolini al GF Vip: i ragazzi volevano farle scontrare ancora

Marco, Renato e gli altri ragazzi della casa hanno provato a spingere Alessandra Mussolini contro Antonella Elia, lei però non gli ha permesso di usarla come uno strumento. Tra le varie cose alla gieffina ha detto: “Loro sono spettatori, volevano che partissi. Sì, volevano usarmi come uno strumento. Ma non funziona. Se devo dire qualcosa, lo dico per me, non lo faccio per aiutare loro”.

L’ex europarlamentare ha consigliato ad Antonella Elia di notare certi comportamenti al Grande Fratello Vip perché è incredibile il modo in cui si comportano. Per lei attaccarla e criticarla in quella occasione sarebbe stato semplice ma non ha voluto farlo perché le è piaciuto il suo liberatorio gesto. La showgirl è apparsa molto delusa dagli uomini della casa, ad Alessandra Mussolini ha detto: “Ah fanno il doppio gioco, che vergogna volevano che tu mi attaccassi. Che codardi che spingono te e loro dicono poco o nulla. Ti volevano scatenare”.