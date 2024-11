Alena Seredova criticata sui social: cosa è successo?

Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, non ha mai nascosto di essere stata ferita in passato da commenti poco carini verso la sua persona. Il motivo principale delle critiche ricevute è dato dalla sua forma fisica. Da alcuni mesi si sta dedicando con impegno alla trasformazione del suo corpo e, con soddisfazione, ha pubblicato su Instagram alcune immagini dei suoi progressi. Tuttavia, ciò che forse non si aspettava era di ricevere critiche anche in questa occasione, eppure è esattamente ciò che è accaduto.

Alena Seredova: “Mi hanno detto che sembravo un barile”

Alena Seredova aveva affermato lo scorso giugno: “Dopo che me ne hanno dette di ogni, che sembro un barile, che sono grassa, che sono vecchia, mi metto in bikini? No, il mio fantastico corpo lo nascondo”. A 46 anni, Alena è madre di tre figli: il primogenito Louis Thomas, nato nel 2007, seguito da David Lee nel 2009, entrambi avuti dall’ex marito Gigi Buffon, e la piccola Vivienne, arrivata nel 2020 dalla relazione con Alessandro Nasi. Conduce una vita serena e felice assieme al suo attuale compagno. Tuttavia, dopo essere stata ospite a Verissimo, alcune osservazioni ricevute sul suo conto l’hanno colpita, come lei stessa ha avuto modo di raccontare.

Le critiche sui social

Ora, però, la situazione è diversa: Alena ha raggiunto la forma fisica che desiderava, ma ciò non le ha risparmiato lo stesso numerose e spietate critiche. In risposta ad alcuni commenti sotto le foto più recenti che ha condiviso, ha spiegato di aver perso qualche chilo, sottolineando però che questo non ha alterato la sua essenza. In particolare, la showgirl ha risposto a un utente, il cui commento non è al momento possibile leggere, forse perché ha pensato bene di eliminarlo. Alena ha detto: “Ecco rosichi allora… Perche per una volta che ho perso tanti chili devi (proponendo un emoticon simboleggiante il silenzio)… Io filtri non ne ho mai usati e ho pubblicato foto anche quando non ero in forma… Percio non offendere”.

Alena Seredova attaccata sui social per il suo fisico