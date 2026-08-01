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La nuova edizione di Ballando con le Stelle scalda i motori in vista del debutto su Rai1 il 3 ottobre 2026. Mentre Milly Carlucci lavora senza sosta per definire cast e giuria, le indiscrezioni si moltiplicano e raccontano una stagione che promette una vera rivoluzione. Tra conferme, rifiuti eccellenti e una pioggia di candidature, il talent show si prepara a un restyling che potrebbe cambiare gli equilibri del programma.

Ma chi tornerà dietro il tavolo dei giurati? Quali nomi stanno circolando nelle ultime ore? E cosa è successo davvero con Fabio Canino?

Alberto Matano resta saldo a Ballando con le Stelle: conferme e prime certezze sulla giuria

La prima certezza della nuova edizione di Ballando con le Stelle è il ritorno di Alberto Matano, che continuerà a ricoprire il ruolo di “re del tesoretto”. Una presenza diventata ormai parte integrante del ritmo del programma, capace di creare tensione, ribaltare classifiche e regalare momenti cult che il pubblico attende ogni settimana. Accanto a lui, risultano confermati Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, due colonne portanti della giuria che Milly Carlucci non ha voluto mettere in discussione.

La loro permanenza rappresenta un punto fermo in una stagione che, per il resto, si preannuncia ricca di cambiamenti. Dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, approdata in Mediaset prima come opinionista del Grande Fratello e poi come conduttrice dell’Isola dei Famosi, la giuria ha perso una voce forte e spesso divisiva. La sua assenza ha aperto un vuoto che la produzione vuole colmare con scelte mirate, capaci di portare competenza, personalità e un pizzico di imprevedibilità.

Intanto, Milly Carlucci continua a ricevere candidature spontanee da volti televisivi di peso. Tra i nomi più chiacchierati spunta Michele Cucuzza, storico volto Rai che avrebbe espresso il desiderio di sedersi dietro la scrivania del programma. La conduttrice, però, non ha ancora sciolto le riserve: la selezione sarà accurata e dovrà rispettare l’equilibrio che Ballando ha costruito negli anni.

Fabio Canino tra rifiuti, proposte inattese e un futuro ancora da decidere

Il caso più discusso delle ultime settimane riguarda Fabio Canino. La produzione avrebbe pensato per lui a un ruolo completamente diverso: non più giurato, ma concorrente. Un’idea nata dopo il successo di Paolo Belli, che lo scorso anno aveva lasciato la sala delle stelle per mettersi in gioco sulla pista, conquistando pubblico e critica.

La proposta, però, non avrebbe convinto Canino, che avrebbe preferito declinare l’invito. Il suo futuro nel programma resta quindi sospeso: non è stata presa alcuna decisione definitiva sulla sua riconferma in giuria e tutto dipenderà dalle valutazioni delle prossime settimane.

La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che Milly Carlucci sta valutando diversi profili per rinnovare la squadra dei giurati. La conduttrice vorrebbe inserire volti che abbiano già vissuto l’esperienza del programma da concorrenti, perché chi ha affrontato la pista conosce meglio le dinamiche, le difficoltà e la pressione delle esibizioni.

In questo scenario, i nomi di Barbara d’Urso e Simona Ventura restano sul tavolo. Entrambe hanno partecipato a Ballando con le Stelle in passato e potrebbero portare una prospettiva unica, fatta di esperienza diretta e forte personalità. La loro presenza darebbe alla giuria un tono più televisivo, capace di accendere discussioni e creare momenti memorabili.

Le nuove indiscrezioni: candidature, trattative e il possibile arrivo di Lucio Presta

Oltre ai nomi già circolati, continua a farsi strada un’indiscrezione che riguarda Lucio Presta, uno dei manager più influenti del mondo dello spettacolo. I rapporti tra Presta e la produzione di Ballando sono ottimi e il dialogo sarebbe ancora aperto. La sua presenza in giuria porterebbe un punto di vista tecnico e strategico, oltre a una conoscenza profonda dei meccanismi televisivi.

Non solo: alcuni artisti della sua scuderia Arcobaleno Tre potrebbero essere coinvolti nel cast dei concorrenti, creando un intreccio interessante tra giuria e pista da ballo. Una scelta che Milly Carlucci starebbe valutando con attenzione, perché potrebbe dare alla nuova edizione un respiro più internazionale e una maggiore varietà di profili.

Intanto, il cantiere della nuova stagione resta aperto. Ballando con le Stelle tornerà il 3 ottobre 2026, ma la composizione della giuria è ancora in evoluzione. Le certezze sono poche, le trattative molte e le indiscrezioni continuano a circolare, alimentando l’attesa di un pubblico che ama il programma e non vede l’ora di scoprire chi giudicherà le nuove coppie in gara.