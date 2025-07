Alberto Matano in vacanza in Sicilia con il marito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alberto Matano si concede alcuni giorni di relax in Sicilia, insieme al marito Riccardo Mannino, in un meraviglioso resort di Pantelleria. La coppia, nota per la sua riservatezza, ha deciso di trascorrere momenti di svago e intimità, lontano dai riflettori. La vacanza arriva dopo una stagione televisiva intensa per il conduttore, che si prepara a nuove sfide professionali, tra cui il debutto di un nuovo progetto Rai in prima serata nel 2024, ancora top secret.

Alberto Matano e Riccardo Mannino insieme tra relax e sport

Durante il soggiorno, Matano e Mannino hanno dedicato del tempo allo sport, tra palestra e nuotate, condividendo momenti di complicità e relax. Proprio in quei giorni, Alberto ha scritto il suo libro “Vitamia”, un romanzo profondo e coinvolgente, che celebra l’amore autentico senza etichette. Su Instagram, Matano ha condiviso un post in cui ricorda come un anno prima scriveva a Pantelleria, e ora torna con il libro tra le mani, vivendo un momento di grande emozione.

La storia d’amore tra Matano e Mannino, avvocato cassazionista, è stata resa pubblica nel 2022, quando hanno ufficializzato il loro legame con un matrimonio civile celebrato da Mara Venier, grande amica della coppia. La loro relazione, durata ormai 17 anni, rappresenta un esempio di amore autentico e riservato, celebrato anche attraverso il loro romanzo e il forte legame affettivo.