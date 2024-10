Alberto e Antonio ed i loro cartelli in giro per Manfredonia

Alberto Angelillis e Antonio Miucci sono due giovani studenti e sono appassionati di social, hanno anche un discreto seguito tra Instagrame e Tiktok con migliaia di follower.

Nelle scorse settimane hanno provato un esperimento sociale, ovvero quello di posizionare dei cartelli al centro di Manfredonia per stimolare i passanti.

“Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo” come cita una delle canzoni più note di Cesare Cremonini, che proprio qualche giorno fa ha annunciato una nuova data a Bari. Oppure un altro cartello “Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare…” citando Coez. Ed infine “E’ un mondo fatto per 2, come le confezioni dello yogurt”. Sono versi di canzoni molto note nel mondo giovanile.

Oggi i due ragazzi sono stati accolti ed ascoltati dal Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha scritto sui social: “Ogni giovedì, ricevo i cittadini. Ascolto le loro storie, spesso fatte di sacrifici, delusioni e fatica. Sarebbe bello per un Sindaco poter avere una soluzione a tutto. Purtroppo non è così: spesso si tratta di situazioni più complesse a cui, insieme con assessori e dirigenti, si cerca di individuare una strada. Ascolto tanta rabbia, leggo le paure, ma anche la voglia di ricominciare, di lottare. Tra i diversi incontri, ci sono loro i nostri giovani con i loro sogni, creatività , entusiasmo con la voglia di sentirsi protagonisti di una comunità. Ieri ho incontrato Alberto e Antonio con la voglia di rendere bella la nostra città, le nostre strade.

Un bel modo per abbellirre la città e dare libero sfogo alla fantasia.