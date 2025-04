Alberto Angela batte (di poco) il nuovo reality di Ilary Blasi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alberto Angela e Rai Cultura battono l’ennesimo reality game di Canale 5. Ulisse su Van Gogh vince con 2.843.000 e 17,5% su Rai 1. Su Canale 5 The Couple di Ilary Blasi debutta con 2.234.000 e 18,5%. Un bel regalo di compleanno per Alberto.

Una dura lotta tra l’ormai storico programma culturale della Rai, contro un colosso di Mediaset Ilary Blasi che è tornata in TV con The Couple, una copia del Grande Fratello con con giochi per intrattenere il pubblico al posto del solito trash. La prima battaglia è stata vista (di poco) da Alberto Angela che si conferma un grande intrattenitore.

A proposito di cultura, ecco come ha risposto alla domanda un concorrente di “The Couple”