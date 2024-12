Alaska Baby e un cuore in due: il gesto inaspettato di Marina e la dedica di Cremonini al suo ex

Alaska baby e un cuore in due: il gesto inaspettato di Marina che chiede al cantautore una dedica per il suo ex-fidanzato Salvatore. Il video diventa virale sul web.

Durante un recente firmacopie per il lancio del suo nuovo album Alaska Baby, Cesare Cremonini ha vissuto un momento toccante con una fan che ha catturato il web. L’evento, che ha visto centinaia di persone radunarsi per incontrare il cantautore, ha preso una piega inaspettata quando una giovane ragazza, Marina, si è presentata con due copie dell’album: una per sé e una per il suo ex fidanzato, Salvatore. La ragazza ha raccontato al cantautore che si erano lasciati una settimana prima ma che voleva comunque fargli questo regalo. Cremonini, colpito dalla sua sincerità e dalla dolcezza del gesto, l’ha immediatamente abbracciata, definendola una “grande” e una “numero uno” per il suo coraggio nel voler compiere un gesto gentile nonostante il momento difficile. Interessato dalla storia, Cremonini ha chiesto alla ragazza chi avesse preso la decisione di porre fine alla relazione. Quando Marina ha rivelato che era stato proprio lui a lasciarla, il cantautore, tra il divertito e il dispiaciuto, le ha detto: “Ma no, cosa fai! Vuoi tornare con lui?”. Marina, un po’ incerta, ha ammesso di non essere sicura di cosa volesse davvero, ma ha accettato volentieri la proposta del cantautore di scrivere una dedica speciale per Salvatore. Cremonini ha scritto un messaggio diretto e nel suo stile: “Caro Salvatore, sono qui con Marina. Pensaci bene.” Poi, rivolgendosi a Marina, ha aggiunto con un sorriso: “Se ti lascia ancora dopo questa, è davvero un pazzo.” La ragazza, visibilmente emozionata, ha sorriso felice mentre Cremonini firmava l’album. Questo momento, nella sua leggerezza ha racchiuso tutta la dolcezza di un gesto sincero e inaspettato, diventando virale sul web.