Al via la petizione per fermare i furti d’auto nella provincia di Foggia: “Servono leggi speciali come per il contrabbando”

In risposta all’ondata crescente di furti d’auto che sta colpendo duramente la provincia di Foggia, è stata lanciata una petizione online per chiedere al Governo e al Parlamento l’approvazione urgente di misure straordinarie e leggi speciali contro i responsabili e contro il mercato nero che alimenta questi reati.

Link alla petizione:

https://www.change.org/p/furti-d-auto-a-cerignola-e-foggia-firma-la-petizione-per-fermare-l-ondata-criminale

Ogni giorno, in provincia di Foggia e specialmente a Cerignola, Foggia e San Severo, decine di auto vengono rubate in pieno giorno, spesso davanti a testimoni che per paura non intervengono. Le telecamere dei telegiornali nazionali hanno documentato la brutalità e l’organizzazione di questi furti, che avvengono in pochi secondi, anche di giorno, nei pressi di supermercati, scuole e abitazioni.

La situazione ha raggiunto livelli di emergenza, con gravissime ricadute sul piano economico e sociale: premi assicurativi alle stelle, insicurezza diffusa, perdita di fiducia nelle forze dell’ordine e nelle istituzioni e degrado dell’immagine delle città coinvolte.

La petizione – promossa da cittadini della Capitanata – chiede:

Inasprimento delle pene minime per i furti d’auto (almeno 4 anni effettivi);

per i furti d’auto (almeno 4 anni effettivi); Controlli permanenti ai varchi d’ingresso/uscita delle città, come via Bari e via Manfredonia a Foggia;

delle città, come via Bari e via Manfredonia a Foggia; Unità specializzate mobili per l’inseguimento e l’investigazione dei furti;

per l’inseguimento e l’investigazione dei furti; Videosorveglianza intelligente con riconoscimento targhe sulle arterie principali;

con riconoscimento targhe sulle arterie principali; Sanzioni severe per chi alimenta il mercato nero dei pezzi di ricambio rubati ;

; Trasparenza totale sui dati dei furti per informare e coinvolgere i cittadini;

dei furti per informare e coinvolgere i cittadini; Riqualificazione dell’immagine delle città colpite e campagne di sensibilizzazione.

“I furti d’auto sono diventati un flagello quotidiano – spiegano i promotori – e non possono più essere affrontati con strumenti ordinari. Chiediamo che lo Stato agisca con la stessa forza con cui ha sconfitto il contrabbando negli anni ’90, attraverso leggi straordinarie e un impegno deciso. Oggi serve la stessa determinazione”. La petizione è firmabile su Change.org a questo link.