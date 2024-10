Al via il 1° novembre un nuovo cammino-evento di Gargano Sacro, sulle tracce di Michele

Da Rignano Garganico a Monte Sant’Angelo, 52 chilometri per tre giorni fino al primo 3 novembre. Torna Gargano Sacro con un cammino d’autunno, sulle tracce dell’Arcangelo Michele

Dopo l’esperienza primaverile del primo cammino evento di Gargano Sacro, che ha permesso di validare sul campo la fattibilità di un cammino che nasce dal percorso culturale tracciato dal festival FestambienteSud, ecco l’appuntamento autunnale, più breve del precedente, perché finalizzato a raggiungere il Santuario di San Michele sul Gargano.

La figura di Michele, celebrata di recente nel diesfestus del 29 settembre, sfugge a ogni tentativo di semplificazione e, nonostante la grande attenzione che sta riguadagnando sia presso un pubblico di fedeli che da parte di chi è incuriosito dal fenomeno con motivazioni puramente culturali, è una figura complessa che coinvolge le fonti letterarie che ne parlano e gli elementi di culto popolare che neil’arco di tre millenni hanno attraversato oriente e occidente in un fenomeno di diffusione che ha pochi precedenti. Il cammino è pertanto finalizzato a conoscere più approfonditamente la figura dell’Arcangelo per come emerge dalla letteratura ebraica e cristiana antica e per come evolve nel fenomeno del pellegrinaggio occidentale.

Le tappe del percorso: il 1° novembre, dopo la consegna della credenziale, si parte da Rignano Garganico per arrivare a San Giovanni Rotondo con una tappa intermedia al Santuario di San Matteo Apostolo; il 2 novembre da San Giovanni Rotondo all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano dove i camminatori saranno ospiti della comunità monastica; il 3novembre da Pulsano si cammina per la città UNESCO di Monte Sant’Angelo dove, dopo l’arrivo al Santuario di San Michele, i camminatori saranno accolti nella Green Cave con un momento di approfondimento culturale sulla figura dell’Arcangelo. Si farà riferimento alla recente pubblicazione di Renzo Infante, intitolata “Michele protettore degli uomini buoni”, e al volume “Apparizioni di San Michele” di Immacolata Aulisa, entrambi pubblicati da Andrea Pacilli Editore, nella collana i Quaderni della Green Cave. Al termine della giornata, prima della partenza, sarà consegnato il testimonium ai camminatori.

Per partecipare e ricevere informazioni più dettagliate scrivere alla mail garganosacro@greencave.org o contattare il numero3931753151.

Per scaricare la scheda tecnica accedere a https://www.greencave.org/2024/10/07/al-via-il-1-novembre-un-nuovo-cammino-evento-si-gargano-sacro-sulle-tracce-di-michele/

Gargano Sacro è un itinerario che, esaltando la dimensione laica del sacro, offre la possibilità di un viaggio lento nella natura e nella cultura di un “luogo delle origini” come il Gargano.

Camminare sul Gargano assume tanti significati: quello del viaggio di pellegrinaggio che attraversa le antiche vie e raggiunge una delle mete più importanti del pellegrinaggio medievale, il Santuario di San Michele. Quello dell’immersione in una natura padrona, straordinaria per i paesaggi di pietra, la vegetazione lussureggiante, i segni della presenza dell’uomo che da sempre ha lavorato queste terre. Quello del viaggio nel tempo che parte dai 50mila anni di storia di homo sapiens narrati dalle testimonianze rinvenute nella Grotta Paglicci di Rignano Garganico, attraversando poi tutte le epoche storiche: quella antica dei Dauni di Monte Saraceno, quelle medievali delle abbazie, dei Santuari e dei Castelli, quella moderna e contemporanea dei numerosi siti e centri abitati che fanno del Gargano una terra di vita ancora pulsante.

Partendo dall’esperienza del festival il progetto Gargano Sacro, coordinato da Legambiente FestambienteSud è stato avviato con il sostegno della Fondazione Monti Uniti di Foggia e poi si sta sviluppando con il sostegno della Regione Puglia con il programma Puglia Capitale Sociale 3.0. L’obiettivo è costruire dal basso l’itinerario con il coinvolgimento attivo delle comunità.

Legambiente FestambienteSud