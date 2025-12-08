Al Bano apre le porte alla famiglia nel bosco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di intervenire nella vicenda che sta dividendo l’opinione pubblica italiana. Al Bano Carrisi ha offerto ospitalità gratuita e un’opportunità lavorativa alla famiglia che vive isolata nei boschi abruzzesi, Nathan e Catherine, con i loro due bambini.

“Quanto capisco la famiglia nel bosco”, ha dichiarato il cantante pugliese al Corriere del Mezzogiorno. “Avevo fatto la stessa scelta per me, Romina e i nostri figli. Ora metto loro a disposizione una casa”. L’artista ha spiegato di identificarsi profondamente con la scelta di vita della coppia, ricordando quando anche lui decise di vivere in modo semplice e a contatto con la natura.

L’offerta concreta di Al Bano

La proposta del cantante non è solo simbolica. Al Bano ha messo a disposizione una casa gratuita nelle sue tenute di Cellino San Marco, senza limiti di tempo. Non solo: ha anche promesso un impiego lavorativo per permettere alla famiglia di sostenersi economicamente. “Mi fido di quei genitori”, ha aggiunto, sottolineando di aver approfondito i particolari della vicenda prima di offrire il suo sostegno concreto.

Il caso della famiglia nel bosco ha acceso un dibattito nazionale sulla libertà educativa e sui limiti dell’intervento statale. I servizi sociali hanno disposto l’allontanamento dei minori, ma i legali della coppia hanno chiesto la revoca dell’ordinanza cautelare. La prossima udienza è fissata per valutare la situazione familiare.

Al Bano ha concluso: “Sono stato criticato per le mie scelte di vita alternative, ma alla fine quello che conta è l’amore per i propri figli”. L’offerta del cantante rappresenta un gesto di solidarietà concreta che potrebbe aprire nuove prospettive per la famiglia.