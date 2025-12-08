Al Bano apre le porte alla famiglia nel bosco
Il cantante offre casa gratis e lavoro alla coppia: "Li capisco, anche io e Romina vivevamo così". L'appello solidale di Cellino San Marco.
Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di intervenire nella vicenda che sta dividendo l’opinione pubblica italiana. Al Bano Carrisi ha offerto ospitalità gratuita e un’opportunità lavorativa alla famiglia che vive isolata nei boschi abruzzesi, Nathan e Catherine, con i loro due bambini.
“Quanto capisco la famiglia nel bosco”, ha dichiarato il cantante pugliese al Corriere del Mezzogiorno. “Avevo fatto la stessa scelta per me, Romina e i nostri figli. Ora metto loro a disposizione una casa”. L’artista ha spiegato di identificarsi profondamente con la scelta di vita della coppia, ricordando quando anche lui decise di vivere in modo semplice e a contatto con la natura.
L’offerta concreta di Al Bano
La proposta del cantante non è solo simbolica. Al Bano ha messo a disposizione una casa gratuita nelle sue tenute di Cellino San Marco, senza limiti di tempo. Non solo: ha anche promesso un impiego lavorativo per permettere alla famiglia di sostenersi economicamente. “Mi fido di quei genitori”, ha aggiunto, sottolineando di aver approfondito i particolari della vicenda prima di offrire il suo sostegno concreto.
Il caso della famiglia nel bosco ha acceso un dibattito nazionale sulla libertà educativa e sui limiti dell’intervento statale. I servizi sociali hanno disposto l’allontanamento dei minori, ma i legali della coppia hanno chiesto la revoca dell’ordinanza cautelare. La prossima udienza è fissata per valutare la situazione familiare.
Al Bano ha concluso: “Sono stato criticato per le mie scelte di vita alternative, ma alla fine quello che conta è l’amore per i propri figli”. L’offerta del cantante rappresenta un gesto di solidarietà concreta che potrebbe aprire nuove prospettive per la famiglia.