Chiara Balistreri a Verissimo in lacrime: “Ora rinasco, incubo finito”

Chiara Balistreri scoppia in lacrime a Verissimo guardando il dolce video della mamma Roberta Etzi. L’emozione travolge la 23enne bolognese che rivive l’incubo vissuto con l’ex violento Gabriel Costantin, ma anche la rinascita grazie al nuovo fidanzato Nicolò Simionato.

“Mi disse ‘morirai in questa casa’. Ero a terra, mi prendeva a calci e mi ha rotto il naso a pugni“, racconta Chiara tra le lacrime. La madre le aveva avvertito: “Come ha detto tua madre, tornerai in una bara”. Roberta è stata la salvezza di Chiara, aiutandola a denunciare Gabriel, ora condannato a 6 anni e 3 mesi per maltrattamenti.

Il nuovo amore: Nicolò, il gondoliere di Venezia

Ma Chiara ha ritrovato il sorriso grazie a Nicolò Simionato, 28enne gondoliere veneziano conosciuto in Sardegna. “Ero in vacanza, quel giorno dovevo ripartire. Lui ha perso il volo e siamo tornati insieme col traghetto” racconta commossa. Nicolò non conosceva la sua storia: “Volevo che mi conoscesse non per quella parte triste, ma per me stessa”.

La relazione è sbocciata dopo un mese: “A cena a Forte dei Marmi ho raccontato tutto. Lui non ha mai fatto tante domande”. Chiara descrive Nicolò come “premuroso, amorevole, ama come amo io”. Il compagno attuale la sostiene nel percorso giudiziario e nella battaglia contro la violenza sulle donne. “Non ho più paura di amare. Nicolò mi ha fatto riscoprire la leggerezza” confessa asciugandosi le lacrime.

La Procura di Bologna ha chiesto ulteriori condanne per stalking: centinaia i messaggi minatori di Gabriel. Chiara ha anche scoperto il fratello biologico Andrea Bellini. “Mia madre mi ha aiutato a denunciare, è stata la mia forza più grande”, conclude guardando il video di Roberta.