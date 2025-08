Agosto e ottobre la nuova “alta stagione” del turismo pugliese, soprattutto per la fascia del lusso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Puglia si sta affermando come una delle mete turistiche più ambite, anche per il 2025 nel quale i dati confermano un trend di crescita significativo, con un’interessante evoluzione delle stagioni turistiche tradizionali. Sebbene luglio abbia mostrato un incremento notevole, in particolare nel settore del lusso, si sta delineando un nuovo scenario per agosto e ottobre, che potrebbero diventare i veri protagonisti della prossima “alta stagione” pugliese.

Bilancio Positivo Fino a Luglio

Il primo semestre del 2025 ha superato le aspettative, con un aumento del 14% negli arrivi e nelle presenze rispetto al 2024, secondo i dati di Puglia Promozione. Luglio, in particolare, ha visto un’ottima performance del turismo di lusso, attratto dalle bellezze paesaggistiche e dall’offerta di servizi di alta qualità della regione. Tuttavia, il segmento dei villaggi e dei campeggi ha risentito dell’aumento dei prezzi dei voli domestici, un fattore che, secondo Confindustria, ha influenzato le scelte dei turisti italiani.

Il Rallentamento di Agosto e la Nuova Tendenza

Le previsioni per agosto indicano un rallentamento delle presenze, ma questo non intacca l’ottimismo generale. Al contrario, emerge una nuova tendenza che vede un calo degli arrivi di turisti italiani a favore di un pienone di stranieri. Questo spostamento verso un pubblico internazionale è un segnale positivo della crescente attrattiva della Puglia sui mercati esteri, consolidando la sua reputazione come destinazione di respiro globale.

Ottobre: La Nuova Frontiera del Turismo Pugliese

Mentre agosto si avvia a essere un mese di transizione, l’attenzione si sposta su ottobre, che si preannuncia come un mese di forte afflusso turistico. Questa “destagionalizzazione” è un obiettivo perseguito da tempo dagli operatori del settore, e i dati attuali suggeriscono che si stia concretizzando. Il clima mite, le offerte culturali e gastronomiche, e la possibilità di vivere la Puglia con meno affollamento rispetto ai mesi estivi tradizionali, stanno rendendo ottobre una scelta sempre più popolare.

Massimo Salomone, presidente di Confindustria Puglia Turismo, ha sottolineato l’importanza di queste nuove dinamiche nel servizio di Adele Lapertosa e Bartolomeo Mastronardi. La Puglia, dunque, si sta adattando alle nuove esigenze del mercato, offrendo un’esperienza turistica sempre più diversificata e accessibile per un periodo dell’anno più esteso.

La domanda è: questa tendenza si consoliderà nei prossimi anni, e quali strategie verranno adottate per supportare e promuovere questa nuova “alta stagione” pugliese?