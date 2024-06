Aggressione omofoba a Foggia. Barone (M5S): “L’episodio riguarda l’intera comunità. Insieme dobbiamo dire no a omofobia e razzismo”

Dichiarazione della consigliera del M5S Rosa Barone

Sono vicina alla vittima della vile aggressione omofoba avvenuta sabato sera a piazza Mercato e alla ragazza che era con lui, insultata con frasi razziste. Quanto accaduto dimostra che come istituzioni dobbiamo lavorare con ancora più impegno per un cambiamento culturale, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione, indirizzate soprattutto ai più giovani. Domani sarò a piazza Mercato per l’incontro tra cittadini e associazioni organizzato dall’Arcigay e auspico una grande partecipazione a questa iniziativa. Il ragazzo colpito deve sapere che non è solo e che la città è dalla sua parte. L’aggressione di sabato non è un fatto privato, ma riguarda l’intera comunità e insieme dobbiamo dire no all’omofobia e al razzismo. Simili episodi non devono più ripetersi.