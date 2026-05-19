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Aggressione a Foggia, in Piazza Mercato: la famiglia del 17enne annuncia la manifestazione pacifica del 30 maggio. La nota dell’Avv. Luigi Palmieri

In merito alla grave aggressione subita lo scorso 9 maggio da un minore di 17 anni, in piazza Mercato, l’Avv. Luigi Palmieri del Foro di Foggia, in qualità di legale di fiducia della famiglia e del minore, rilascia la seguente nota ufficiale per comunicare i dettagli dell’iniziativa intrapresa dal nucleo familiare.

I genitori del minore, profondamente colpiti dall’accaduto, ma intenzionati a sollecitare una riflessione comune sul tema della sicurezza urbana, hanno promosso l’organizzazione di una manifestazione pacifica contro ogni forma di violenza.

L’appuntamento, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini, delle istituzioni locali, delle associazioni, delle comunità scolastiche e del tessuto civile e commerciale di Foggia, è fissato per sabato 30 maggio 2026, alle ore 17:00, con punto di ritrovo presso Via Lanza – Piazza Mercato, luogo in cui si sono verificati i fatti. Seguirà, poi, un corteo lungo alcune vie della città.

“L’iniziativa mira a risvegliare la coscienza civile della comunità di fronte a episodi che minano la serenità delle giovani generazioni e delle loro famiglie”, dichiara l’Avvocato Luigi Palmieri. “La risposta a tali condotte deve essere ferma e coesa. Invitiamo formalmente la comunità foggiana, l’Amministrazione Comunale, le scuole e le rappresentanze sociali a camminare al fianco della famiglia del ragazzo, per riaffermare il diritto dei nostri figli a frequentare la città in piena sicurezza”.

Sul piano giudiziario, la difesa e la famiglia del minore ribadiscono la loro totale fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine.

La famiglia e il difensore non rilasceranno ulteriori dichiarazioni, a tutela della riservatezza del minore, il quale è tuttora fortemente provato, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

F.to Avv. Luigi Palmieri