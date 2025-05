Aggiornato il codice ATECO nella visura camerale di oltre 70mila imprese iscritte allaCamera di Commercio di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ATECO 2025: aggiornato il codice ATECO nella visura camerale di oltre 70mila imprese iscritte alla

Camera di Commercio di Foggia.



Disponibile online il servizio gratuito per la verifica ed eventuale rettifica del codice assegnato

rettificaateco.registroimprese.it



Cambia la mappa delle attività economiche in Italia. Con l’entrata in vigore della nuova

classificazione ATECO 2025, prevista dal Regolamento delegato UE 2023/137, il 1° aprile 2025 è

stato avviato il processo di aggiornamento del Registro delle Imprese da parte delle Camere di

Commercio italiane. Un passaggio cruciale per fotografare in modo più preciso e attuale il sistema

produttivo del Paese.



L’aggiornamento d’ufficio del codice ATECO, che ha coinvolto anche le oltre 70 mila imprese

della Capitanata, è oggi concluso. Per consentire un passaggio graduale e trasparente alla nuova

classificazione, in una fase transitoria la visura camerale esporrà sia la nuova che la precedente

codifica.



Ogni impresa può verificare gratuitamente il nuovo codice assegnato nella visura Registro

Imprese tramite l’app Impresa Italia disponibile sui principali store digitali o su impresa.italia.it

In alcuni casi specifici, se il codice riclassificato d’ufficio non rispecchia appieno la realtà

dell’attività svolta, dal 15 aprile 2025 scorso l’impresa con domicilio digitale attivo può rettificarlo

gratuitamente tramite il servizio rettificaateco.registroimprese.it



Con l’adozione della nuova codifica ATECO, il Registro delle Imprese si allinea agli standard

europei e migliora la qualità dei dati economici, con ricadute positive su analisi statistiche,

politiche pubbliche e strumenti di programmazione economica.