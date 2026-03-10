Agenzia delle Entrate 2026, concorsi anche senza laurea: scadenze e posti disponibili
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario dei concorsi 2026, aprendo nuove opportunità per chi vuole entrare nel mondo della pubblica amministrazione. Le selezioni riguardano diversi profili professionali, dalle aree amministrative a quelle tecniche, e richiedono requisiti specifici per partecipare.
Con l’avvio delle procedure concorsuali, migliaia di candidati stanno valutando le possibilità offerte, informandosi su titoli di studio richiesti, esperienza professionale e modalità di presentazione della domanda.
Posti disponibili e categorie professionali
I concorsi 2026 dell’Agenzia delle Entrate riguardano principalmente tre aree:
- Area amministrativa – impiegati con compiti contabili e gestionali
- Area tecnica – esperti in informatica, controllo e gestione dati
- Area professionale specialistica – per laureati in economia, giurisprudenza o discipline affini
Il numero di posti complessivi varia a seconda del bando specifico, ma le previsioni parlano di diverse centinaia di nuove assunzioni distribuite su tutto il territorio nazionale.
Le selezioni saranno effettuate tramite prova scritta, prova pratica e colloquio orale, a seconda del profilo scelto.
Requisiti principali per partecipare
Per candidarsi ai concorsi 2026 dell’Agenzia delle Entrate è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE
- Titolo di studio adeguato al profilo (diploma di scuola superiore per alcuni ruoli, laurea triennale o magistrale per altri)
- Età: generalmente non superiore ai limiti previsti per la pubblica amministrazione
- Godimento dei diritti civili e politici
- Idoneità fisica alle mansioni previste
Alcuni bandi possono richiedere anche conoscenze linguistiche o informatiche specifiche, pertanto è consigliabile leggere attentamente il bando prima di presentare la domanda.
Come presentare la domanda
Le domande devono essere compilate online sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate entro la scadenza indicata dal bando.
È fondamentale allegare tutti i documenti richiesti, come:
- curriculum aggiornato
- copia del titolo di studio
- eventuali certificazioni richieste dal profilo
Ogni candidato riceverà una conferma di avvenuta registrazione, utile per monitorare lo stato della domanda e partecipare alle prove successive.
Date e scadenze dei concorsi
Le procedure concorsuali inizieranno nei mesi successivi alla pubblicazione del bando, con calendario dettagliato delle prove e delle convocazioni.
In linea generale, le scadenze per la presentazione della domanda vanno da marzo a maggio 2026, ma possono variare in base al ruolo e alla regione di riferimento.
Consigli per prepararsi
Per aumentare le possibilità di superare le prove, gli esperti suggeriscono di:
- consultare i bandi ufficiali e le tabelle dei requisiti
- esercitarsi con quiz e prove degli anni precedenti
- aggiornarsi sulle novità normative e fiscali legate al lavoro dell’Agenzia delle Entrate
Una preparazione mirata permette di affrontare meglio sia le prove scritte sia quelle orali, aumentando le probabilità di successo.