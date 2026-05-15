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Manovra Sanità, parla Decaro. Attesa per l’intervento sul riequilibrio economico del sistema sanitario

Manovra sanità: domani 16 maggio la conferenza stampa del presidente della Regione Puglia

Domani, venerdì 16 maggio, alle ore 11.30, nella Sala di Jeso del palazzo della Presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro 33, Bari), il presidente della Regione Puglia terrà una conferenza stampa per presentare le misure che la Regione si appresta ad adottare nell’ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito all’esercizio 2025 e i conseguenti interventi di natura fiscale.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati contenuti e obiettivi della manovra, finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la continuità dei servizi ai cittadini.