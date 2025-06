Affari Tuoi, Stefano De Martino rivela: “Ecco qual è stata la mia partita preferita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino è l’uomo dei record. Il conduttore ha collezionato una stagione di grandi successi alla guida di Affari Tuoi, di cui ha preso il comando dallo scorso settembre al posto di Amadeus. L’ex marito di Belen Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni, rivelando qual è stata la puntata del gioco dei pacchi che gli è piaciuta di più. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “La mia puntata preferita è stata quella di Angelo, il contadino molisano. Racchiude tutto il valore di Affari Tuoi, c’è una persona che parte da casa, fa un lavoro normale, viene da noi, gioca, si diverte, torna a casa con una grossa cifra e prima di tornare a casa saluta la moglie, i nipoti e gli amici del bar dicendo: “ci vediamo domenica.” Il contadino molisano aveva partecipato al programma lo scorso 19 maggio. In quell’occasione, Angelo dal Molise aveva portato a casa 200 mila euro dopo una partita pazza.

Stefano De Martino torna stasera 11 giugno con Affari Tuoi

Nel frattempo, Stefano De Martino tornerà stasera 11 giugno con una nuova puntata di Affari Tuoi dopo aver subito grandi cambi di programmazione per permettere la messa in onda della partita degli Azzurri e dello spettacolo per celebrare il ritorno dell’Amerigo Vespucci in Italia. Il conduttore continuerà la sua trasmissione fino a fine giugno quando poi saluterà il pubblico. Per Stefano De Martino è un periodo particolarmente fortunato dal punto di vista lavorativo. L’uomo potrebbe condurre un programma in prima serata su Rai 1 a partire dalla prossima stagione televisiva dopo aver annunciato che ascerà il timone di Stasera tutto è possibile su Rai 2.