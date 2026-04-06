Affari Tuoi, Pasquetta d’oro per Francesca e Davide: finale con una vincita sicura

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Non solo a Pasqua, ma anche a Pasquetta, Affari Tuoi ha deciso di regalare un’altra emozione da ricordare. Dopo il trionfo della lucana Marina, che aveva scelto con coraggio di rischiare tutto, questa volta i riflettori si sono accesi su Francesca. La ragazza ha disputato una partita molto positiva, iniziata con il piede giusto e terminata con una vincita sicura.

Chi è Francesca, concorrente di Affari Tuoi del 6 aprile

Francesca arriva dalla Toscana, da Lucca, anche se vive a Livorno. È un’aspirante notaio e, mentre affronta un praticantato non retribuito, si rimbocca le maniche con un lavoro che le permette di andare avanti. Sin dai tempi dell’università, infatti, lavora in discoteca, dove si occupa delle luci. Ed è proprio lì, tra fasci luminosi e musica alta, che ha incontrato Davide, l’uomo che oggi le sta accanto. Lui, dj da dieci anni, condivide la sua vita tra la consolle e l’agriturismo di famiglia.

La partita finisce con una vincita sicura

Il destino si è nascosto dietro un numero: il 16, scelto per caso dalla ruota ad inizio puntata. I primi tiri hanno subito acceso la speranza, tanto da spingere il Dottore a offrire 30.000 euro. Ma Francesca non si è lasciata tentare. Con lucidità e una calma sorprendente, ha continuato a giocare, eliminando un pacco blu dopo l’altro e arrivando perfino a rinunciare ad assegni importanti da 45.000 e 50.000 euro.

Passo dopo passo, scelta dopo scelta, è arrivata fino alla fine con una certezza tra le mani: due pacchi rossi, uno da 50.000 e l’altro da 75.000 euro. Il Dottore ha provato a insinuare il dubbio, proponendole il cambio. Ma Francesca ha ascoltato il proprio istinto e ha deciso di restare fedele al suo numero. E cosa c’era dentro quel pacco? La bellezza di 75.000 euro in gettoni d’oro! Una Pasquetta che profuma di svolta, di coraggio ripagato, di quelle storie che iniziano in silenzio e poi esplodono in un finale che sa di vittoria.