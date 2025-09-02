Stefano De Martino in osteria alla vigilia di Affari Tuoi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino, si mostra in un inedito momento di convivialità in un’osteria pugliese. Il video, pubblicato su TikTok dall’account nicla.lops76, lo immortala mentre canta e si diverte tra amici, sorseggiando vino e suonando il pianoforte accompagnato dal suo caro amico, il maestro Perris.

La clip di Stefano De Martino fa boom di visualizzazioni

L’atmosfera spontanea e allegra richiama i tempi passati, regalando un’immagine autentica e umana del conduttore che, sorridente, si lascia andare alla festa e al divertimento. Il clip, che ha già totalizzato oltre 234 mila visualizzazioni, ha suscitato numerosi commenti di approvazione e affetto da parte dei fan, desiderosi di rivedere De Martino in tv.

Intanto, si avvicina il ritorno di “Affari Tuoi”, il popolare game show di Rai 1 che vede Stefano come conduttore. La nuova stagione, in partenza stasera 2 settembre, porta con sé novità, tra cui l’introduzione del “Pacco Nero” e nuove dinamiche di gioco, oltre alla collaborazione con la Lotteria Italia. Un momento di svago e intrattenimento che, insieme al suo sorriso contagioso, promette di coinvolgere il pubblico anche questa volta.