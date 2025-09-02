Stefano De Martino in osteria alla vigilia di Affari Tuoi
Stefano De Martino, si mostra in un inedito momento di convivialità in un’osteria pugliese. Il video, pubblicato su TikTok dall’account nicla.lops76, lo immortala mentre canta e si diverte tra amici, sorseggiando vino e suonando il pianoforte accompagnato dal suo caro amico, il maestro Perris.
La clip di Stefano De Martino fa boom di visualizzazioni
L’atmosfera spontanea e allegra richiama i tempi passati, regalando un’immagine autentica e umana del conduttore che, sorridente, si lascia andare alla festa e al divertimento. Il clip, che ha già totalizzato oltre 234 mila visualizzazioni, ha suscitato numerosi commenti di approvazione e affetto da parte dei fan, desiderosi di rivedere De Martino in tv.
Intanto, si avvicina il ritorno di “Affari Tuoi”, il popolare game show di Rai 1 che vede Stefano come conduttore. La nuova stagione, in partenza stasera 2 settembre, porta con sé novità, tra cui l’introduzione del “Pacco Nero” e nuove dinamiche di gioco, oltre alla collaborazione con la Lotteria Italia. Un momento di svago e intrattenimento che, insieme al suo sorriso contagioso, promette di coinvolgere il pubblico anche questa volta.