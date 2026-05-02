Affari Tuoi, concorrente incredula dopo il colpo grosso alla Regione Fortunata

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Dalle Marche con furore. La puntata del 2 maggio di Affari Tuoi è stata un vortice di emozioni. Ancora una volta, Stefano De Martino si è trovato davanti a una partita da ricordare, di quelle che tengono il fiato sospeso fino all’ultimo istante. La concorrente di turno è riuscita a sbancare alla Regione Fortunata, riportando in scena quella magia che solo questo gioco sa regalare. E pensare che appena due giorni prima Silvia aveva già festeggiato una vittoria da 50 mila euro, accompagnata da una promessa speciale: allargare la famiglia con un quarto figlio. Stavolta, però, il colpo è stato ancora più grande. Come ciliegina su una serata già intensa, in studio è arrivato il napoletano Gennaro Amatore, in arte Samurai Jay, che ha acceso il palco con “Ossessione”.

Chi è Sara, la concorrente del 2 maggio di Affari Tuoi

Sara arriva da Vasette d’Ete, in provincia di Fermo. Lavora come impiegata commerciale presso un’azienda di elettronica specializzata in videocitofonia. Accanto a lei, in questa avventura, c’è la gemella Jessica, traduttrice, compagna di vita e di sfide. Vivono nello stesso luogo e condividono anche un talento prezioso: parlano ben cinque lingue, italiano, olandese, francese, tedesco e inglese. Due percorsi intrecciati, due voci che si sostengono a vicenda, anche quando la tensione sale.

La partita di Sara finisce alla Regione Fortunata: quanto ha vinto

La partita di Sara prende il via con il pacco numero 20 e si snoda tra scelte, esitazioni e piccoli colpi al cuore, fino ad arrivare al numero 2. L’obiettivo è chiaro, quasi palpabile: tornare a casa con una vincita importante, o almeno con un assegno capace di raccontare questa esperienza. Ma, tiro dopo tiro, i pacchi rossi sfumano davanti ai loro occhi, come occasioni che sembrano scivolare via troppo in fretta. A dare ritmo e respiro alla serata ci pensa ancora Samurai Jay, uno dei volti musicali più seguiti del momento, che regala una pausa carica di energia.

Poi arriva il momento decisivo. Sara si ritrova alla Regione Fortunata, con tutto il peso delle sue speranze concentrato in pochi secondi. Sceglie di puntare sul Sud: Basilicata per i 100.000 euro, Puglia per i 50.000, con la Sicilia come ‘terzo incomodo’. In studio cala una tensione quasi tangibile, alimentata anche dal modo in cui De Martino gestisce l’attesa, lasciando intuire per un attimo un esito meno fortunato. La Regione Fortunata è la Basilicata! Standing ovation in studio, con le gemelle incredule e gioiose. Una serata che difficilmente verrà dimenticata.