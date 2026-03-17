Affari Tuoi, dice no a 100.000 € e stravince: la scelta audace premia Ludovica

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Ha dovuto aspettare, resistere, crederci fino in fondo per ben 23 puntate. Poi, finalmente, è arrivato il suo momento: un finale che sembra uscito da una favola, quello di Ludovica da Roma. La puntata del 17 marzo di Affari Tuoi si è trasformata in un piccolo romanzo pieno di tensione, speranza e colpi di scena. Dopo la vittoria della friulana Leila, capace di seguire l’intuito e portare a casa 50.000 euro, è stata la volta di Ludovica, con la fortuna pronta a bussare alla sua porta. Ha giocato le sue carte con lucidità, ritrovandosi in un finale tutto rosso. E pensare che l’inizio aveva raccontato tutt’altra storia, quasi come se tutto volesse portarla verso un epilogo amaro. E invece, il destino aveva altri piani.

Chi è Ludovica, concorrente della puntata del 17 marzo di Affari Tuoi

Accanto a lei, presenza costante e rassicurante, c’era il suo amato Davide. Ludovica, 34 anni, romana, lavora come responsabile in un centro medico, dove si occupa della gestione commerciale di cliniche odontoiatriche. Nella sua vita c’è anche Ginevra, sua figlia, il suo punto fermo.

Davide, 42 anni, viene da Nettuno ed è un graduato dell’esercito italiano. Stanno insieme da sei anni e la loro storia ha il sapore delle grandi dichiarazioni. Basti pensare che, per conquistarla, lui le ha fatto trovare una limousine proprio alle porte del Colosseo. Un gesto da film, di quelli che restano impressi.

Una falsa partenza, un finale da fiaba: quanto ha vinto Ludovica

La partita non era iniziata nel migliore dei modi. I primi tiri avevano tolto dal tabellone più rossi che blu, facendo temere il peggio. Ma, lentamente, qualcosa è cambiato. Come in certe storie in cui il vento gira all’improvviso, la situazione si è riequilibrata fino a condurla a un finale sospeso tra 50.000 e 200.000 euro. Il Dottore ha provato a tentarla con un’offerta da 100.000 euro.

Una cifra importante, concreta. Ma Ludovica ha scelto di ascoltare qualcosa di più profondo del semplice calcolo: ha preso quell’assegno e lo ha tritato, senza esitazioni. Sapeva di avere un paracadute, la certezza di non uscire a mani vuote. E accanto a lei, Davide, sempre pronto a sostenerla, a incoraggiare ogni scelta coraggiosa.

È iniziata con il numero 2. Ed è finita con il numero 2. Ludovica non ha mai cambiato pacco. Un gesto audace, quasi testardo, che però l’ha premiata nel modo più straordinario. Il finale è stato un’esplosione di emozioni. Ludovica ha sbancato Affari Tuoi, portando a casa 200.000 euro. Una vittoria che non è solo una cifra, ma il simbolo di un percorso fatto di attesa, coraggio e cuore.