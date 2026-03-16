Affari Tuoi, Leila si fida dell’intuito e vince: ironia sulla Ruota della Fortuna

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Grandi emozioni nella puntata del 16 marzo di Affari Tuoi, con protagonista la rappresentante del Friuli-Venezia Giulia. Leila, accompagnata dal fratello Nadir, è riuscita a conquistare un pacco rosso proprio sul finale, tornando a casa con un montepremi decisamente soddisfacente.

Chi è Leila, la protagonista del 16 marzo di Affari Tuoi

Leila è nata a Mogadiscio e lavora come visurista. Ha 39 anni ed è mamma di Lavinia, una bambina di 7 anni. Accanto a lei, per tutta l’avventura, c’era il fratello Nadir, di 35 anni. A differenza della sorella, Nadir è friulano: è nato a San Daniele del Friuli. Il loro padre è italiano, mentre la madre era metà somala e metà yemenita, come ha raccontato la stessa concorrente durante la puntata. Tra le passioni di Leila ci sono i tarocchi, la numerologia e le carte, piccoli rituali che l’hanno accompagnata per tutta la serata e che, in qualche modo, sembravano suggerirle le scelte da compiere davanti ai pacchi.

La beffa alla Ruota della fortuna

L’avventura di Leila è iniziata con il numero 10. Per lei rappresenta la ruota della fortuna, un simbolo di cambiamento e possibilità. Quando lo ha raccontato, in studio è scattato subito il sorriso: Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno colto la palla al balzo per scherzarci sopra, mentre dalla regia è partita persino la sigla di un noto programma Mediaset, regalando un momento leggero e divertente.

Non appena ne ha avuto l’occasione, però, la concorrente ha deciso di cambiare strada. Ha lasciato il numero 10 per prendere il 7, un numero che per lei ha un significato speciale. Una scelta istintiva, quasi guidata da quella fiducia nelle carte e nei simboli che l’accompagna nella vita. E quella decisione si è rivelata provvidenziale: proprio grazie a quel cambio è riuscita a liberarsi anche dell’invenzione del giorno di Herbert Ballerina.

Quanto ha vinto Leila

Tiro dopo tiro, pacco dopo pacco, Leila ha respinto tutte le offerte. Con determinazione ha continuato a seguire il suo intuito, anche quando il gioco si è fatto teso. Alla fine è rimasta con due sole possibilità: da una parte 10 euro, dall’altra 50.000 euro. Persino davanti alla proposta di cambiare pacco ha scelto di restare fedele al numero 7, senza tradire quella sensazione che le diceva di andare avanti.

E ha fatto benissimo a fidarsi. Dentro il pacco numero 7 c’erano proprio i 50.000 euro in gettoni d’oro. Un finale felice, quasi cinematografico, che ha regalato a Leila un sorriso enorme e un ricordo prezioso da portare con sé quando tornerà a casa. Un’avventura intensa, fatta di emozioni, intuizioni e coraggio, conclusa con un premio che sa davvero di vittoria.