Affari Tuoi: curiosità sul pacchista Josè, proveniente dalla Calabria

Dopo il clamore suscitato da Alessio Lorusso, pacchista del Lazio ad Affari Tuoi, un nuovo protagonista ha catturato l’attenzione del pubblico: Josè, concorrente della Calabria. Con il suo carisma e simpatia, Josè è riuscito a conquistare i telespettatori, diventando uno dei partecipanti più amati del programma. Scopriamo di più sulla sua vita: dalla sua età ai dettagli della sua sfera privata, fino al suo profilo Instagram, dove continua a farsi conoscere e apprezzare anche fuori dal piccolo schermo.





Affari Tuoi: info su José

Josè è un partecipante di Affari Tuoi originario di Catanzaro. Non si conoscono la sua data di nascita né la sua età attuale. Riguardo alla sua professione, il giovane lavora come addetto alle vendite in un supermercato. Non sappiamo se il ragazzo abbia qualche tatuaggio. Purtroppo, le informazioni sulla vita privata di Josè sono piuttosto limitate. Non è neanche noto se sia fidanzato o single. Allo stesso modo, non sappiamo se abbia figli o se sia già padre. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulla sua vita personale e sentimentale e se ci saranno novità corpose, magari proprio nel corso di Affari Tuoi, state sicuri che non mancheremo di aggiornarvi. Per chi volesse seguire Josè sui social, il suo profilo Instagram è @joselogozzo.





Primo piano di José della Calabria