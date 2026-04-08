Affari Tuoi, Alessia fredda e spietata ma il gioco le si ritorce contro: rifiuta 80.000 euro e ne trova 30.000

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Viene da Brescia la concorrente di Affari Tuoi, protagonista nella puntata dell’8 aprile. Alessia ha condotto una partita fredda, quasi chirurgica, spietata, proprio come l’ha descritta Stefano De Martino, rifiutando uno dopo l’altro anche gli assegni più allettanti. Davanti a lei sono sfilate cifre vertiginose, tentazioni luccicanti come vetrine illuminate, eppure il Dottore non è riuscito in alcun modo a scalfire la sua determinazione. Col senno di poi, conoscendo il contenuto del suo pacco, si ha quasi la sensazione che il Dottore si sia divertito a giocare con lei, tessendo una trama sottile. Il finale, infatti, è arrivato come un colpo secco, un pugno sui denti difficile da dimenticare.

Chi è Alessia, la concorrente di Affari Tuoi dell’8 aprile

Alessia viene da Brescia e lavora con i numeri. Collabora con diversi commercialisti della sua città e, da casa, segue la contabilità di alcune aziende. Al suo fianco, durante la partita, c’era il fidanzato Daniele. Per conquistarla ha dovuto attraversare il tempo con pazienza: sette anni di corteggiamento, un percorso lungo e testardo. Solo quando lui ha iniziato a frequentare un’altra donna, Alessia ha compreso davvero quanto fosse importante per lei, ed è stato così che si è formata questa coppia.

Le offerte allettanti che Alessia ha rifiutato

La partita di Alessia è iniziata e si è conclusa con lo stesso pacco, il numero 18, quasi fosse un cerchio destinato a chiudersi nello stesso punto. La bresciana ha saputo scegliere con lucidità, eliminando soprattutto pacchi blu, come se seguisse un filo invisibile. Nei primi tre tiri ha trovato Gennarino, portando a casa 3.000 euro di jackpot. Poi sono arrivate le offerte del Dottore: 39.000 euro, rifiutati senza esitazione. E ancora 44.000, 49.000, 53.000, 50.000, 65.000, fino alle ultime due da 80.000 euro. Ogni cifra sembrava bussare con più forza, ma Alessia non ha mai aperto quella porta.

Un finale tutto ‘rosso’, ma ecco quanto ha vinto

È stata fredda, determinata, quasi impenetrabile. Eppure, proprio quella corazza si è trasformata nel suo punto fragile. Come in una beffa orchestrata con cura, il Dottore ha sfruttato il suo atteggiamento, spingendola a proseguire fino all’ultimo passo. Rimasta con 30.000 euro da una parte e 200.000 dall’altra, Alessia ha scelto di rischiare tutto. Alla fine, nel suo pacco, c’erano 30.000 euro. Una cifra che sa di occasione mancata. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Pasquetta d’oro per Francesca e Davide: finale con una vincita sicura