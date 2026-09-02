Affari Tuoi 2026, chi è il nuovo cane che sostituisce Gennarino: tutte le novità dal 6 settembre

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Tutto è pronto per il nuovo inizio di Affari Tuoi, che dal 6 settembre 2026 cambia città, studio e… mascotte. Il game show lascia Roma e lo storico Teatro delle Vittorie per trasferirsi negli studi Rai di Via Mecenate a Milano, inaugurando una stagione che per Stefano De Martino sarà decisiva e ricca di impegni fino a Sanremo. Ma chi prenderà il posto di Gennarino? Perché è stato scelto un nuovo cane? E quali saranno le novità del programma nella sua versione milanese?

Affari Tuoi si trasferisce a Milano: il nuovo studio e la stagione di De Martino

La nuova edizione di Affari Tuoi segna un cambiamento storico: dopo anni di registrazioni a Roma, il programma si sposta a Milano. Il nuovo studio di Via Mecenate è stato progettato per essere più flessibile, moderno e capace di adattarsi all’evoluzione del format durante la stagione, compresi gli speciali di prima serata che De Martino guiderà nei prossimi mesi.

Per il conduttore si apre un periodo lavorativo serrato: Affari Tuoi rappresenta il primo tassello di un percorso che lo accompagnerà fino al Festival di Sanremo 2027, dove sarà protagonista della macchina organizzativa.

Addio a Gennarino: arriva il nuovo cane di Affari Tuoi

La novità più attesa riguarda la mascotte. Dopo l’addio a Gennarino, il Jack Russell di 13 anni che non avrebbe potuto affrontare il trasferimento a Milano, il programma accoglie un nuovo cagnolino milanese.

A svelarlo è stato lo stesso Stefano De Martino in un’intervista:

“È molto simpatico e sarà il degno successore di Gennarino”.

Il conduttore ha già incontrato più volte il nuovo amico a quattro zampe, che entrerà in studio come presenza fissa. La mascotte diventa così uno dei simboli più curiosi della stagione 2026, pronta a raccogliere l’eredità di Gennarino senza snaturare l’atmosfera affettuosa del programma.

Squadra confermata e simboli intoccabili: cosa cambia e cosa resta

Se la mascotte cambia, la squadra resta solida. Martina Miliddi e Herbert Ballerina sono stati confermati accanto a De Martino.

Martina continuerà a portare i suoi momenti di danza, che il conduttore definisce “una pausa utile anche al concorrente per respirare e raccogliere i pensieri”. Herbert, invece, rimane la spalla comica e imprevedibile del programma: una presenza che De Martino descrive con ironia, ma che è diventata fondamentale grazie alla sua capacità di improvvisare.

Nonostante il trasferimento e le novità, Affari Tuoi manterrà i suoi elementi iconici:

i pacchi ,

, il telefono rosso ,

, la tensione delle chiamate,

il ritmo del gioco che ha conquistato milioni di spettatori.