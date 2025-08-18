Aereo tedesco in fiamme: costretto all'atterraggio d'emergenza a Brindisi. Il VIDEO

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il velivolo era partito da Corfù (Grecia) in direzione Düsseldorf (Germania), ma durante il volo, quando volava a circa 1.500 piedi di altitudine, ha subito un guasto al motore seguito da improvvise fiammate che provenivano proprio dalla turbina sul lato destro.

La segnalazione dell’incendio è avvenuta da parte di alcuni dei 273 passeggeri a bordo, spingendo di fatto il pilota all’atterraggio d’emergenza allo scalo di Brindisi: fortunatamente solo grande paura e nessun ferito.

I vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Brindisi si sono immediatamente mobilitati per l’intervento, trasportando successivamente i passeggeri in una struttura alberghiera locale.

L’evento ha sollevato interrogativi sulla manutenzione e sicurezza dei velivoli malgrado il pronto intervento da parte di tutte le autorità e la freddezza decisionale dell’equipaggio.